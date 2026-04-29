Rosja odwróciła się od Jeleny Isinbajewej. "Grozi jej zamrożenie kont"

Dla młodszych sympatyków sportu postać Jeleny Isinbajewej może być nieco mniej znana. Jej wybitne osiągnięcia oraz przede wszystkim dominacja w światowej rywalizacji skoku o tyczce w pierwszej dekadzie XXI wieku, a także na początku drugiej dekady grubymi zgłoskami zapisały się na kartach historii sportu. Wystarczy odnotować, iż Rosjanka aż 30-krotnie biła rekord świata będąc jednocześnie pierwszą kobietą, która przekroczyła magiczną barierę pięciu metrów.

REKLAMA

Legenda Isinbajewej w Rosji upada

Przez wiele lat Isinbajewa uznawana była za jedną z ulubienic Władimira Putina. Sama zresztą nie kryła się z sympatią do prezydenta Rosji. W lutym 2012 roku została zarejestrowana jako "osoba zaufana" w kręgu Putina, który kandydował wówczas na stanowisko prezydenta będąc jednocześnie premierem Federacji. Podczas wyborów w 2018 roku także wspierała polityka, a dwa lata później dołączyła do grupy roboczej ds. poprawek w Konstytucji. W lutym 2023 roku, a więc rok po wybuchu wojny na Ukrainie została objęta sankcjami przez Ukraińców będąc traktowaną jako jedną z „przedstawicieli rosyjskiego świata sportu, którzy próbują wykorzystać sport w służbie agresji".

Wokół Rosjanki głośno zrobiło się po tym, jak tego samego roku hiszpańskie media podały do informacji publicznej, iż była sportsmenka przeniosła się z rodziną na Teneryfę, gdzie posiada swoje bogate posiadłości. Taki stan rzeczy kolidował z tym, co pozostawiła za sobą w ojczyźnie, co natychmiast podchwyciły tamtejsze media. Mowa tu o rosnących długach, w związku z którymi Federalna Służba Podatkowa zablokowała jej trzy konta bankowe z powodu długów. Rosjanka jeszcze niedawno zalegała organom 1,5 miliona rubli, ale ostatnio spłaciła częściowo dług i obecnie wynosi on 818 tysięcy rubli. Ponadto Isinbajewa ma również inne zaległości za mieszkania w Moskwie (około 400 tysięcy rubli), o czym pisaliśmy obszernie na łamach "Sport.pl": Isinbajewa teraz się przekona, co znaczy Rosja. Potężne konsekwencje.

Finalnie rosyjska legenda spłaciła dług, co zajęło jej dwa miesiące. W efekcie czego konta zostały odblokowane.

Kolejne kłopoty finansowe "carycy tyczki"

Niespełna rok później rosyjskie media wracają do sprawy zadłużenia 43-latki. Dwukrotna mistrzyni olimpijska miała zostać pozwana za niezapłacone rachunki za mieszkanie oraz media. Jak informuje kanał "Shot Telegram" kobieta ma ogromne zaległości finansowe. "Lekkoatletka od trzech lat nie płaci rachunków za media za dwa moskiewskie mieszkania, co zwiększa jej zadłużenie do 440 000 rubli: 360 000 rubli (w tym 329 000 rubli za niezapłacone remonty) za 98-metrowe mieszkanie w kompleksie mieszkalnym „Dom w Sokolnikach" przy ulicy Rusakowskiej oraz 81 000 rubli za 121-metrowe mieszkanie w kompleksie mieszkalnym „Akwatorija", zakupione po uruchomieniu SVO. Firma energetyczna złożyła już pozew przeciwko 43-letniej byłej lekkoatletce" - donoszą rosyjskie media.

Nad Jeleną Isinbajewą ponownie zgromadziły się czarne chmury, które mogą zwiastować ponowne zablokowanie kont bankowych. "Oprócz długu za media, tyczkarka otrzymała rachunek od Federalnej Służby Podatkowej na 920 000 rubli i ponownie grozi jej zamrożenie kont. W zeszłym roku zgromadziła 1,5 miliona rubli długu podatkowego, co doprowadziło do zamrożenia wszystkich jej kont bankowych w Rosji. Spłata długu zajęła Isinbajewej dwa miesiące, po czym konta zostały odblokowane" - kontynuują moskiewskie media.

Isinbajewa od 2021 roku nie pojawia się w Rosji. W ubiegłym roku zrobiła wyjątek biorąc udział w pogrzebie swojego byłego trenera Jewgienija Trofimowa.