Przebił granicę wyobraźni. "To mały krok dla człowieka, ale..."

Padła kolejna bariera. Od jakiegoś czasu najwybitniejsi biegacze próbowali złamać granicę dwóch godzin w maratonie. Udało się w niedzielę w Londynie. Pomógł wyścig technologiczny.

Niedzielny maraton w stolicy Anglii zapisał się w historii dzięki aż trzem biegaczom, którzy uzyskali wyniki lepsze od dotychczasowego rekordu świata. Kenijczyk Sabastian Sawe i Etiopczyk Yomif Kejelcha złamali – niejako przy okazji – mityczną granicę dwóch godzin.

REKLAMA

Zobacz wideo Skrzyszowska: Na najważniejszej imprezie sezonu potrafię pokazać formę życia i być w najlepszej dyspozycji

Granice ludzkich możliwości

"To mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości" – powiedział amerykański astronauta Neil Armstrong, gdy 20 lipca 1969 r. postawił stopę na Księżycu jako pierwszy człowiek w historii. Rekordzistą w biegu maratońskim był wtedy Australijczyk Derek Clayton, który w Fukuoce w 1967 r. przebiegł dystans 42 km i 195 metrów w czasie 2:09:37. 59 lat później Sawe zrobił to o 10 minut szybciej.

Znalazły się na świecie media, które rekord Sawe'a porównały do wyczynu Armstronga. Z całą pewnością w sporcie było to wydarzenie tak doniosłe jak wynik Brytyjczyka Rogera Bannistera, który w 1954 r. przebiegł jedną milę w czasie poniżej czterech minut. Kolejną symboliczną barierę ludzkich możliwości pokonał Amerykanin Jim Hynes, który złamał 10 sekund w biegu na 100 metrów w 1968 roku (9,9 s).

W 1977 r. Rosemarie Ackermann z NRD pokonała w skoku wzwyż dwa metry, choć na wyczynach sportowców z tego kraju ciąży zinstytucjonalizowany, państwowy system dopingowy. Z kolei w marcu 1986 r. Ukrainiec Sergiej Bubka uzyskał w skoku o tyczce sześć metrów.

Rekord Sawe'a jest wydarzeniem tej samej kategorii, zwłaszcza że od pewnego czasu złamanie dwóch godzin w maratonie stało się celem nie tylko sportowców, ale też koncernów produkujących buty do biegania.

Sawe sprawił, że ten wielki wyścig technologiczny wygrał Adidas, z wersją obuwia ważącą zaledwie 96 gramów! Podobno kiedy 31-letni Kenijczyk dostał je w paczce, myślał, że jest pusta.

Model Adizero Adios Pro Evo 3 to pierwsze buty ważące mniej niż 100 gramów, z lżejszą i bardziej sprężystą pianką, zintegrowanym włóknem węglowym, zapewniającym "napęd" i stabilność, oraz skórą pokrywającą stopę w tej samej technologii, co żagle do kitesurfingu i maksymalnie udoskonalonymi sznurowadłami oraz szwami.

Tego modelu użył w Londynie nie tylko Sawe (1:59:30) – czyli legendarny już pierwszy człowiek, który pobiegł maraton w czasie krótszym niż dwie godziny. Także następny biegacz na mecie - niesamowity debiutant Kejelchy (1:59:41) i zwyciężczyni maratonu kobiet Tigist Assefa z Etiopii, która wynikiem 2:15:41 poprawiła własny rekord świata o dziewięć sekund.

Czysty jak Sabastian Sawe

Trzeci na mecie w Londynie był Jacob Kiplimo, który uzyskał czas 2 godz. i 28 sekund. On także poprawił dotychczasowy rekord świata Kelvina Kiptuma z Chicago z 2023 roku – dwie godziny i 35 sekund. Kiptum zginął w wypadku samochodowym cztery miesiące po swoim rekordowym biegu.

W niedzielę Sawe przekroczył półmetek w Londynie w czasie godzina i 29 sekund. Kto mógł pomyśleć, że przyspieszy tak zdecydowanie, by drugą połowę dystansu przebiec w 59 min i jedną sekundę. Jego wynik jest lepszy nawet od tego, który uzyskał w 2019 roku Eliud Kipchoge podczas próby nazywanej Ineos 1:59. Legendarny rodak na Praterze w Wiedniu pobiegł w warunkach komfortowych, dlatego jego wynik nie jest uznawany za oficjalny. Wykorzystał 41 znakomitych biegaczy w roli "zająców" i samochód, który osłaniał go od wiatru. To było wydarzenie związane z promocją butów Nike. Uzyskał czas 1:59:40.

Wcześniej, na torze Formuły 1 Monza we Włoszech, Kipchoge uzyskał czas 2:00:26. Użył wtedy pierwszych butów z płytką węglową w podeszwie, która zapewniała mu "napęd". Tamten wynik też nie został wpisany do rejestrów jako oficjalny. Kipchoge podjął jednak wyzwanie, rozpoczął erę walki o złamanie dwóch godzin w biegu maratońskim, którą Sawe zamknął dziewięć lat później niezwykłym wyczynem w Londynie. W ten sposób Adidas zdołał wyprzedzić Nike w tym osobliwym wyścigu koncernów.

W niedzielę w stolicy Anglii Sawe zaatakował na 29. kilometrze trasy. Jego atak wytrzymał tylko mierzący 186 cm Kejelcha. Biegli tak szybko, jakby to był wyścig na 10 km. Obaj przebiegli pod Big Benem, ale pod London Eye Kenijczyk zaatakował po raz kolejny. Etiopczyk nie dał rady dotrzymać mu kroku, choć obaj osiągnęli wyniki nie z tej ziemi.

Sawe pobiegł maraton dopiero czwarty raz w życiu, Kejelcha po raz pierwszy. Kenijczyk zadebiutował na tym dystansie w Walencji w 2024 roku i wygrał. Zwyciężył też w ubiegłym roku w Berlinie i Londynie.

Po zwycięstwie w Berlinie w ubiegłym roku Sawe zaczął przygotowania do maratonu londyńskiego. W grudniu doznał jednak kontuzji pleców. Claudio Berardelli, jego trener, rozważał nawet rezygnację ze startu zawodnika w Anglii, ale potem Sawe wyzdrowiał i w najcięższym tygodniu treningowym pokonał 241 kilometrów.

Sawe chce nie tylko zwycięstw i rekordów, ale też nieposzlakowanej opinii biegacza, który jest czysty. Dzięki swojemu sponsorowi może przechodzić badania antydopingowe częściej niż inni. Przed startem w Berlinie przeszedł aż 25 badań krwi i moczu, a "wampiry", czyli agenci ds. kontroli antydopingowej, odwiedzały go dwa do trzech razy w tygodniu. Nie odpuścił takiego harmonogramu badań w 2026 roku. Dba o prestiż. Zwłaszcza teraz, gdy jest pierwszym człowiekiem, który przebiegł maraton w czasie poniżej dwóch godzin.