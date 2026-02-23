Świat reaguje po tym, co stało się w Toruniu. "Skandal"

Mityng Copernicus Cup, który w niedzielę odbył się w Toruniu, nieoczekiwanie przykuł uwagę mediów z całego świata. Wszystko przez jeden gest. Wykonał go Tshepiso Masalela. Pochodzący z Botswany średniodystansowiec ustanowił rekord kraju w biegu na 1500 m i minął linię mety jako pierwszy. Zanim jednak to zrobił, wyciągnął dłoń w kierunku dobiegającego na drugim miejscu Francuza Azzedine'a Habbza i udawał, że strzela do niego z pistoletu. Kontrowersyjna celebracja nie pozostała bez konsekwencji. Sędziowie uznali ten gest za "niesportowy" i zdyskwalifikowali Masalelę. Jak cała sprawa komentowana jest za granicą?

Bieg w Toruniu na ustach świata. "Całkowicie niejasne"

Zachowanie Botswańczyka najczęściej jest mocno krytykowane. "Skandalem" określiło je m.in. austriackie "Kronen Zeitung". - Tuż przed linią mety Masalela wykonał gest pistoletu w kierunku swojego rywala - wyjaśniono. - Został zdyskwalifikowany za "niewłaściwe zachowanie". Według doniesień Masalela złożył protest, który jednak został odrzucony. Co motywowało sportowca do wykonania tego gestu, pozostaje całkowicie niejasne - mogliśmy przeczytać w dalszej części.

Litości dla biegacza nie miało także francuskie 20minutes.fr. - Wyniki zostałyby bez zmian, gdyby nie naśladował wycelowania pistoletu w przeciwnika. Ten niesportowy gest zakończył się dla niego dyskwalifikacją - relacjonowali dziennikarze. - To się nazywa karma - dodali. Z kolei brytyjskie SpotBible nawało gest Masaleli "dziecinnym świętowaniem na mecie".

Gest Botswańczyka wywołał burzę. Znaleźli się jego obrońcy. "Kontrowersyjny wyrok"

Nieco inaczej do sprawy podszedł magazyn "Canadian Running". - Kontrowersyjny wyrok pozbawia Tshepiso Masalelę wygranej w Polsce - napisał w tytule. - Orzeczenie szybko wywołało debatę wśród sportowców i fanów w internecie, a wielu z nich nazwało tę decyzję zbyt surową - zauwyżył. Przywołał też kilka głosów krytykujących dyskwalifikacje. Poza tym odnotował, że w 2022 r. podczas mistrzostw USA taki sam gest wykonał Noah Lyles po pokonaniu Erriyona Knightona i nie został za to ukarany.

Dość niejednoznacznie całą sprawę podsumował za to afrykański portal impulseafrica.co.za. - Chwilowy gest na mecie uruchomił rzadko egzekwowaną zasadę dyscyplinarną, wywołując ostrą debatę między purystami a tymi, którzy domagają się bardziej wyrazistych "osobowości" w sporcie - mogliśmy przeczytać. Serwis podkreślał też, że całe zdarzenie trwało zaledwie ułamki sekund.