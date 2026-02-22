Niebywały skandal w Toruniu. Natychmiastowa dyskwalifikacja

Rozgrywany w Toruniu Copernicus Cup był ostatnim w tym sezonie mityngiem w ramach cyklu World Athletics Indoor Tour Gold, a także próbę generalną przed halowymi mistrzostwami świata. A te odbędą się 20-22 marca właśnie w Arenie Toruń. Niestety cieniem na niedzielne zmagania rzuca się skandal, jaki wybuchł przy okazji biegu na 1500 m.
O zwycięstwo niemal do samego końca bili się w nim Botswańczyk Tshepiso Masalela oraz Francuz Azzedine Habbz. Na ostatnich metrach nieco mocniej ruszył ten pierwszy i gdy był już pewny zwycięstwa, dosłownie tuż przed linią mety, wykonał zdumiewający gest. Wyciągnął dłoń w kierunku rywala i imitował wystrzał z pistoletu.
Zachowanie Masaleli nie pozostało bez konsekwencji. Mimo że dobiegł jako pierwszy, sędziowie nie mieli dla niego litości i go zdyskwalifikowali. - Tshepiso Masalela zdyskwalifikowany za niesportowy gest na linii mety. Herzyk i Miłkowski przesuwają się na 8. i 9. miejsce, zwycięzcą konkurencji Francuz Azeddine Habz 3:32.56 - poinformował profil Athletics News na platformie X.
Botswańczyk ma czego żałować, bo czas, jaki uzyskał - 3:32.55 - byłby nowym rekordem kraju. Za to z rekordu życiowego cieszył się reprezentant Polski Kamil Herzyk. Finiszował z czasem 3:37.32. Jest to czwarty najlepszy wynik na tym dystansie w hali w historii polskiej lekkiej atletyki. Tuż za nim uplasował się Wiktor Miłkowski, który dobiegł o trzy sekundy później.
Z dobrej strony Polacy pokazali się także w innych konkurencjach. Maria Żodzik wygrała konkurs skoku wzwyż, Paulina Ligarska - pięcioboju (trzecia w tej samej konkurencji była Adrianna Sułek-Schubert), a Jakub Szymański - bieg na 60 metrów przez płotki. Z kolei Anna Wielgosz była druga na 800 m, a wśród panów drugi na tym dystansie finiszował Maciej Wyderka, a trzeci Filip Ostrowski. Poza tym Natalia Bukowiecka zajęła drugie miejsce w biegu na 400 m. Tuż za podium znaleźli się natomiast Pia Skrzyszowska (60 m przez płotki), Ewa Swoboda (60 m), Wiktoria Miąso (skok wzwyż) i Damian Czykier (60 m przez płotki).