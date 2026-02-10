Paweł Fajdek wylądował w szpitalu. "Sport to nie tylko sukcesy"

Fajdek na swoim profilu na Facebooku pokazał zdjęcie ze szpitala. Polski młociarz leży w łóżku, a jego lewa ręka jest unieruchomiona. Jak zdradził, musiał przejść operację stawu barkowego.

Zobacz wideo Paweł Fajdek mistrzem Polski 2025. "Jestem w stanie trenować"

"Jak wiadomo sport to nie tylko sukcesy i przyjemne chwilę. Zdecydowanie więcej jest w tym ciężkiej pracy, łez i cierpienia. Tym razem padło na mnie i tą drugą opcję ale... Jak wiecie doskonale, uwielbiam hardcorowe sytuacje i ta właśnie taka jest. Operacja stawu barkowego wykluczy mnie na dłuższą chwilę, jednak broni nie składam. Kluczowe są teraz 2 pierwsze miesiące i oby goiło się jak na psie. Trzymajcie kciuki a ja postaram się wrócić jeszcze w tym sezonie Pozdrawiam serdecznie i uważajcie w tłusty czwartek. P.S. pomarańczowa dłoń to nie od żarcia cheetosów" - napisał 36-letni zawodnik.

W ubiegłym sezonie Paweł Fajdek w zbiorowej klasyfikacji młociarzy zajął siódme miejsce na świecie.

Przez cały rok Fajdek miał spore problemy z kontuzjami. Polski mistrz świata startował podczas Oslo Bislett Games w Norwegii (1. miejsce, rzut na 80.19 m), GP na Węgrzech (2. miejsce, 81.88 m najlepszy wynik) czy Memoriale Kamili Skolimowskiej (2. Miejsce). Najważniejsza impreza sezonu – mistrzostwa świata - była dla Fajdka niezbyt udana. 36-letni zawodnik zajął w niej 7. miejsce.

Fajdek jest pięciokrotnym mistrzem świata (2013, 2015, 2017, 2019, 2022), medalistą igrzysk olimpijskich (Tokio 2020) i mistrzostw Europy (2016, 2014, 2018). Jego rekord życiowy 83,93 m ustanowiony 9 sierpnia 2015 w Szczecinie jest aktualnym rekordem Polski.