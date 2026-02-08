Dramat Liska w Karlsruhe. Jego tyczka pękła podczas próby

Ostatnio głośno o Piotrze Lisku było za sprawą jego walki w federacji KSW. Ten ruch tyczkarza spotkał się z konsekwencjami finansowymi - PZLA przestało wypłacać mu pieniądze. - Jako władze PZLA przyjęliśmy do wiadomości decyzję Piotra o walce w KSW. Jesteśmy z nim w stałym kontakcie i wspólnie ustaliliśmy, że do tego czasu Piotr Lisek samodzielnie będzie finansował swoje przygotowania. Decyzji o walce nie chcę komentować - poinformował prezes PZLA Sebastian Chmara, cyt. przez WP SportoweFakty.

Niepokojące doniesienia nt. Liska. Musiał wycofać się z rywalizacji

Tyczkarz mierzył się z Adamem Josefem i przegrał po nieco ponad trzech minutach eksplozywnego, niezwykle ofensywnego starcia. "Obaj nie szczędzili sobie mocnych ciosów, a defensywa poszła w zapomnienie. Ostatecznie więcej ważyły ciosy Josefa, który kombinacją podbródkowych, prostych oraz na koniec dewastującego kolana już w pierwszej rundzie zgasił Liskowi światło! Miało być szaleństwo i było! Wielkie zwycięstwo Adama "AJ'a" Josefa!" - relacjonował na łamach Sport.pl Bartosz Królikowski.

Teraz Piotr Lisek wrócił do swojej koronnej dyscypliny, czyli skoku o tyczce. Wziął udział w rywalizacji w Karlsruhe. Jak informuje profil "Athletic News" na X - Piotr Lisek opuścił wysokość 5.30, a 5.45 zaliczył w dopiero w drugiej próbie.

"Kolejne wysokości: 5.60 5.70 5.78 5.84 5.90 (minimum na hmś) 5.95 i wyżej co 5 centymetrów" - opisywano.

Kiedy nadeszła wysokość 5.60 doszło do dramatu z udziałem Polaka. W pierwszym podejściu... złamał on tyczkę. To jeszcze nie było najgorsze. "Zgodnie z przepisami taki skok jest uznawany za niebyły (czyli przysługuje powtórka próby), ale poobijany Polak wycofał się z dalszej rywalizacji" - relacjonuje "Athletic News".

Nie wiadomo, czy coś poważnego stało się Piotrowi Liskowi. Lekkoatleta nie wydał żadnego komunikatu ani nie dodał żadnej relacji w swoich social mediach. Miejmy nadzieję, że szybko wróci do dyspozycji i weźmie udział w Halowych Mistrzostwach Świata, które odbędą się w marcu 2026 roku w Toruniu. Warto przypomnieć, że i on i Adrianna Sułek-Schubert zostali ambasadorami tej imprezy.