Polak pokazał, co potrafi. Pobił rekord życiowy i pojedzie na mistrzostwa!

Rekord Polski w skoku wzwyż należy do najdłużej niepobitych w rodzimej lekkiej atletyce. W 1996 roku poprzeczkę na wysokości 2,38 m pokonał Artur Patryka, który był już wtedy dwukrotnym medalistą olimpijskim z Barcelony (1992, brąz) i z Atlanty (1996, srebro). W Stanach Zjednoczonych uzyskał 2,37 m, a w sierpniu w Eberstadt dorzucił do tego osiągnięcia jeszcze jeden centymetr.

Od tego czasu nikt nawet nie zbliżył się do tych rezultatów. Sukcesy osiągał Sylwester Bednarek, ale poziom skoku wzwyż na całym świecie się obniżył i jego rekord życiowy na poziomie 2,32 m na nikim nie robi wrażenia. Centymetr wyżej skakał Norbert Kobielski, ale jego kariera stanęła na zakręcie po wykryciu w jego organizmie niedozwolonych środków. Teraz na scenie pojawia się nowa postać - Mateusz Kołodziejski.

Kołodziejski wygrał mityng w Czechach. I to z jakim wynikiem!

Kołodziejski dał się poznać w 2021 roku. W mistrzostwach świata do lat 20 w Nairobi zdobył brązowy medal, a z mistrzostw Europy w Tallinnie w tej kategorii wiekowej wrócił ze srebrnym krążkiem. Niestety później nastąpiły chude lata, a przełamanie nastąpiło dopiero w 2024 roku. Ten sezon może być przełomowy!

W połowie stycznia podczas mityngu we francuskim Hirson reprezentant Zawiszy Bydgoszcz skoczył 2,25 m, ustanawiając rekord życiowy. W sobotę podczas prestiżowego mityngu w Hustopecach, zorganizowanego tylko w tej konkurencji, Polak zaskoczył samego siebie!

Aż do 2,25 m Kołodziejski był bezbłędny. Problemy pojawiły się na wysokości 2,28 m, ale i tu w trzecim podejściu poprzeczka pozostała na miejscu. Konkurs przeniósł się na 2,30 m. Polak pokonał tę przeszkodę w drugiej próbie, a jego jedyny konkurent, który pozostawał w zawodach, Naoto Hasegawa, w trzeciej. Obaj atakowali 2,32, ale trzy razy strącili i zwycięstwo Mateusza stało sę faktem!

Kołodziejski z minimum na HMŚ

Rezultat 2,30 m jest obecnie najlepszym na świecie, nie licząc jednego z Rosjan, który i tak nie może rywalizować w rozgrywkach międzynarodowych. Mateusz Kołodziejski z takim wynikiem zapewnił sobie minimum na marcowe halowe mistrzostwa świata w Toruniu.