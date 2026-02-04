To nie żart. Gwiazda polskiego sportu mówi o zmianie dyscypliny

Adrianna Sułek-Schubert z przytupem wkroczyła do świata wieloboju, zdobywając złoty medal młodzieżowych mistrzostw Europy w Tallinnie w 2021 r. (siedmiobój). Na szczeblu seniorskim dołożyła srebro trzech bardzo prestiżowych imprez: halowych mistrzostw świata i Europy (Belgrad 2022 i Stambuł 2023, oba w pięcioboju) oraz ME na otwartym stadionie (Monachium 2022, siedmiobój).

REKLAMA

Zobacz wideo Ada Sułek zdradza: "Chciałabym sprobować innych dyscyplin!"

Adrianna Sułek-Schubert przerzuci się na inny sport? Sama wskazuje opcje

Na razie głównym celem 26-latki jest olimpijski start w Los Angeles. Jednak później może wydarzyć się bardzo dużo, w tym także zmiana przez nią dyscypliny. Nieco więcej na ten temat powiedziała w rozmowie z Agnieszką Matracką w programie Gazeta.pl pt. "Ja wysiadam".

Sprawdź też: Po 14 latach mamy nowy rekord Polski! Wymazał z tabel wynik legendy

- Jest mnóstwo innych sportów, w których chciałabym się spełnić. Moim wcześniejszym marzeniem było zdobycie medalu na letnich oraz zimowych igrzyskach olimpijskich i chciałam to trochę połączyć z bobslejami. Lubię adrenalinę - wyznała. Gdy prowadząca wymownie zareagowała na ten pomysł, zawodniczka dodała: - Chciałam, ale teraz już nie zdążę, nie mam czasu.

Jednak dalej może spróbować sił w innych dyscyplinach. - Chciałam skakać w dal. Uważam, że pokonałabym 7 metrów, a teraz poziom nie jest tak wysoki, jak skakała nasza rekordzistka świata w wieloboju, Jackie Joyner-Kersee, czyli 7.5 metra. Teraz podium to jest 7 metrów z małym hakiem. Widziałam siebie w tym, że mam predyspozycje

Oto w jakiej jeszcze dyscyplinie może spróbować się Adrianna Sułek-Schubert. Chwali polską gwiazdę

- Gdyby okazało się, że świat poszedł bardzo mocno do przodu, to chciałbym spróbować się w biegu na 400 m przez płotki, którego poziom w Polsce jest słaby. Poza tym mam, a właściwie miałam przed porodem, lekkość w bieganiu rytmem. A nienawidzę biegać (na prostej - red.), więc dystans 400 metrów - o w życiu! Niech Natalia (Bukowiecka - red.) robi to tak świetnie, jak to robi.

- 400 metrów przez płotki to jest koncentracja na wykonaniu 14-16 kroków - nie wiem, czy jest liczenie, bo nigdy nie biegłam tego dystansu. (To jest trochę - red.) jak u mnie w biegu płotkarskim, nie myślę o tym, że jest 100 metrów czy 10 płotków albo że się mogę potknąć, tylko każdy płotek to możliwość urwania tych setnych sekundy i zyskania niż straty. Sądzę, że (400 m ppł - red.) to byłby dla mnie bardzo przyjemny dystans - tak zakończyła cały wątek.

W wywiadzie z Agnieszką Matracką w programie "Ja wysiadam" Adrianna Sułek-Schubert poruszyła jeszcze kilka innych interesujących kwestii. Choćby o medalowych ambicjach w Los Angeles, powrocie do sportu po urodzeniu syna Leona czy perypetiach z mającym poważne problemy szkoleniowcem.