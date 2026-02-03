Po 14 latach mamy nowy rekord Polski! Wymazał z tabel wynik legendy

Maciej Wyderka w 2023 roku zdobył złoty medal Uniwersjady w chińskim Chengdu. Dwanaście miesięcy później zadebiutował na igrzyskach olimpijskich, zajmując ostatecznie 20. miejsce. W Paryżu wystartował jednak nie na 800, a na 1500 m. Do dwóch kółek wrócił podczas ubiegłorocznych mistrzostw świata w Tokio i tam dał się zapamiętać, wygrywając swoją serię eliminacyjną przed Gabriele Tualem, Benem Pattisonem czy Mariano Garcią. Finalnie skalsyfikowano go na 19. pozycji.

Wyderka z rekordem Polski na 800 m w hali

23-latek z Piekar Śląskich we wtorek pokazał, że w tym sezonie może być naprawdę mocny. Podczas lekkoatletycznego mitynu w Ostrawie pobił halowy rekord Polski w biegu na 800 m [na hali okrążenia mają 200 m, na stadionie 400 m - red.]. Nowy rezultat jest lepszy od poprzedniego o pół sekundy! Wyderka (1:44,07) wymazał z tabel wynik Adama Kszczota (1:44,57 - 2012, Lievin), trzykrotnego mistrza Europy na stadionie, złotego medalisty HMŚ oraz dwukrotnego wicemistrza świata w tej konkurencji. Co więcej, taki czas daje mu szóste miejsce w klasyfikacji wszech czasów na hali!

Reprezentant biało-czerwonych zajął w tym biegu 2. miejsce. Wygrał Belg Eliott Crestan, który z czasem 1:43.83 pobił rekord Belgii i objął prowadzenie w europejskich tabelach. Filip Ostrowski ukończył rywalizację na 6. pozycji (1:45.48).

- Długo na ten rekord czekaliście, ale się doczekaliście. Doczekałem się i ja. Znam tę halę świetnie i czaiłem się dziś na ten rekord. Wiem jednak, że aby liczyć się na świecie, musi być jeszcze szybciej - powiedział 23-latek w rozmowie z PAP (cytat za sport.tvp.pl).

To znakomity prognostyk na dalszą część sezonu. W marcu w Toruniu odbędą się Halowe Mistrzostwa Świata i tam biało-czerwoni z pewnością będą chcieli powalczyć o dobre miejsce w klasyfikacji medalowej. We wrześniu w kalendarzu zadebiutuje nowa impreza - World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie.