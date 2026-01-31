Niesamowity wyczyn! Polka pobiła 46-letni rekord

Poprzedni najlepszy wynik Polki w tej konkurencji wynosił 6,74 m, a ustanowiła go Anna Włodarczyk w 1980 roku. Był to więc wynik z długą brodą... który Matuszewicz mogła poprawić już podczas ubiegłorocznych halowych mistrzostw Polski. Tam skoczyła jednak 6,71 m.
31 stycznia 2026 roku Matuszewicz może powiedzieć, że co się odwlecze, to nie uciecze. Polka wzięła udział w mityngu Gorzów Jump Festival, skupionym wyłącznie wokół skoku w dal i wzwyż. Zwyciężyła te zawody z wynikiem 6,77, czyli aż o 16 centymetrów lepszym od drugiej Milicy Gardasević. Mało tego, pobiła halowy rekord kraju, wcześniej należący do Włodarczyk.
Był to drugi oficjalny start Matuszewicz w tym roku w skoku w dal, ale tak znakomity rezultat sprawił, że uzyskała ona kwalifikację do halowych mistrzostw świata. Te odbędą się w dniach 20-22 marca w Toruniu, czyli rodzinnej miejscowości Matuszewicz.
Polka jest więc w życiowej formie i to przed najważniejszymi zawodami sezonu halowego, które odbędą się w jej mieście. Ale czy nawet z tak dobrym wynikiem ma tam realną szansę na walkę o medale? Z pewnością nie będzie to łatwe zadanie, ale owszem, 6,77 m to rezultat pozwalający walczyć o podium podczas halowego czempionatu.
Wystarczy przypomnieć, że w 2024 roku w Glasgow brąz wywalczyła Fatima Diame, która oddała skok na 6,78 m. Rok później podczas mistrzostw w chińskim Nanjing Hiszpanka ponownie stanęła na najniższym stopniu podium, tym razem z wynikiem 6,72 m. Wyprzedziła ją Szwajcarka Annik Kalin, która skoczyła 6,83 m.