Sensacyjny powrót Usaina Bolta!? To byłby hit. "Jestem gotowy"

Usain Bolt jest znakomicie znany wszystkim fanom sportu. Jamajczyk jest mistrzem olimpijskim na 100 oraz 200 metrów na trzech igrzyskach z rzędu - w Pekinie, Londynie oraz Rio de Janeiro. Złote medale w sztafecie ma jednak dwa - w 2008 roku Nesta Carter wpadł na dopingu, przez co zwycięscy Jamajczycy zostali zdyskwalifikowani. W 2012 i 2016 roku wygrana była już bezapelacyjna. Ponadto Bolt jest rekordzistą świata na 100m (9,58 s) oraz 200m (19,19 s) - oba wyniki osiągnął w 2009 roku.

Swoje ostatnie starty na bieżni Bolt zaliczył w 2017 roku. Zdobył brązowy medal mistrzostw świata na 100 metrów, ale finał sztafety skończył się dla niego kontuzją uda. Po zakończeniu kariery sprinterskiej Jamajczyk mógł zająć się swoją inną pasją - piłką nożną.

Usain Bolt i jego piłkarska pasja

Żadną tajemnicą nie jest, że ośmiokrotny mistrz olimpijski całkiem nieźle radzi sobie z piłką przy nodze. Na murawie spotkał się między innymi z Ronaldinho. W 2018 roku rozpoczął testy w australijskim Central Coast Mariners. W jednym z meczów towarzyskich zdobył nawet dwie bramki, ale klub nie był w stanie spełnić żądań finansowych Bolta.

Bolt trenował też z norweskim Stromsgodset, a nawet z Borussią Dortmund, Na boisku często nosi numer 9,58 - nawiązujący do jego rekordu świata. Były sprinter często występuje w spotkaniach charytatywnych, ale profesjonalna kariera piłkarska nie była mu pisana. Co innego amatorska przygoda. Jak donosi Talksport, najszybszy człowiek świata zapragnął dołączyć do najsłynniejszej drużyny weteranów.

Zwycięzcy Premier League i Usain Bolt. Potencjał na hit

W składzie Wythenshawe FC Vets roi się od gwiazd Premier League sprzed lat. Marc Albrighton, Danny Drinkwater, Papiss Cisse, Joleon Lescott czy Antonio Valencia - to tylko niektóre ze sław piłki, które zarejestrowane są w angielskim związku jako zawodnicy tego klubu. Teraz dołączyć do nich może Usain Bolt. Bez doświadczenia piłkarskiego, ale ze znakomitymi predyspozycjami szybkościowymi.

-Ja jestem gotowy. Dajcie mi tylko dojść do nieco lepszej formy i będę gotowy do gry - powiedział 39-latek. Pierwszy mecz Bolta może okazać się hitem internetu jeszcze większym niż występ Emile'a Heskeya. Filmik z debiutu 62-krotnego reprezentanta Anglii w lidze weteranów zebrał niemal milion wyświetleń na TikToku.

Wythenshawe Vets to lider Cheshire Veterans Football League. Drużyna sław angielskiej piłki wygrała wszystkie pięć rozegranych do tej pory spotkań i może pochwalić się niesamowitym bilansem bramek - strzeliła aż 46 bramek, tracąc ledwie cztery.