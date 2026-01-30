Kolejny skandal! Mistrzyni olimpijska ponownie aresztowana! Oto co zrobiła

25-latka jest niewątpliwie utalentowaną i utytułowaną sportsmenką. Jej specjalnością są biegi sprinterskie, które w stolicy Francji przyniosły jej nie tylko złoto w amerykańskiej sztafecie, ale także srebrny medal w rywalizacji indywidualnej na 100 m. Sha'Carri Richardson jest także mistrzynią świata z Budapesztu z 2023 roku. Amerykanka, oprócz medali, kolekcjonuje także kłopoty z prawem.

Aresztowanie Sha'Carri Richardson. Kolejne problemy mistrzyni olimpijskiej

Do zatrzymania 25-latki doszło w czwartek 29 stycznia na Florydzie. Jak informuje departament szeryfa hrabstwa Orange, mistrzyni olimpijska miała jechać z prędkością ponad 167 km/h po drodze parkowej na przedmieściach Orlando.

Poza tym, "jechała niebezpiecznie blisko poprzedzającego pojazdu i zmieniała pasy ruchu, aby wyprzedzać innych kierowców" - czytamy w amerykańskich mediach. Richardson nie uniknie odpowiedzialności karnej, choć niedługo wyjdzie z aresztu. Wyznaczono bowiem kaucję w wysokości 500 dolarów (ponad 1700 zł).

To nie pierwszy incydent z Sha'Carri Richardson w roli głównej. W sierpniu ubiegłego roku została zatrzymana na lotnisku w Seattle-Tacoma. Zarzucano jej "przemoc fizyczną czwartego stopnia", której miała dopuścić się na swoim partnerze (także lekkoatlecie) Christianie Colemanie. Wówczas spędziła w areszcie dobę, bo jej chłopak nie wniósł oskarżenia.

W styczniu 2023 roku Richardson została wyprowadzona z samolotu po kłótni ze stewardem. Znacznie bardziej brzemienna w skutkach było to, co wydarzyło się w lipcu 2021 roku. Podczas jednej z prób przedolimpijskiej w stanie Oregon 21-letnia wówczas sprinterka przebiegła 100 metrów w czasie 10,86, co mogłoby dać jej nawet złoty medal podczas zawodów w Tokio. Niestety, w organizmie Amerykanki wykryto marihuanę, co wykluczyło ją z udziału w igrzyskach.

