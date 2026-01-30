Wypełnił służbę wojskową w Polsce i ogłosił wprost. "Uciekamy z rodziną"

W 2010 roku Marcin Lewandowski został mistrzem Europy w biegu na 800 metrów. To był "polski" bieg, bowiem na mecie wyprzedził Michaela Rimmera z Wielkiej Brytanii i rodaka - Adama Kszczota. To nie był koniec sukcesów Lewandowskiego. W 2016 i 2018 roku na tym samym dystansie zdobywał srebro ME, a w 2019 roku na 1500 metrów został brązowym medalistą mistrzostw świata. Jak dziś wygląda jego życie? Olimpijczyk udzielił wywiadu.

Lewandowski odchodzi na emeryturę. "Uciekamy na drugą półkulę"

- Z dniem 31 stycznia przechodzę na emeryturę wojskową i wtedy z rodziną uciekamy na drugą półkulę, żeby dalej zwiedzać świat i cieszyć się życiem. Tym razem lecimy to Miami. Potem zwiedzanie Karaibów. To zawsze było nasze marzenie. I nie jest tak, że mam mnóstwo pieniędzy, bo nie zapominajmy: byłem lekkoatletą, a nie piłkarzem, więc to zupełnie inne zarobki. Dlatego żartobliwie zawsze mówię, że wrócę goły, ale wesoły i przeszczęśliwy - mówi w rozmowie z "Faktem".

Lewandowski na co dzień nie mieszkał ostatnio w Polsce. Zakotwiczył z rodziną w Tajlandii. Teraz jednak wrócił do ojczyzny.

- Przyleciałem pozałatwiać różne sprawy. Między innymi z dniem 31 stycznia oficjalnie będę na emeryturze wojskowej, kończy się moja przygoda z wojskiem. Ale oczywiście zawsze jestem gotowy do współpracy. Kto wie, być może będę jeszcze wspomagał Wojsko Polskie w jakiś inny sposób - dodaje.

Marcin Lewandowski to tylko jeden z wielu polskich sportowców, który wypełniał zawodową służbę wojskową. W gronie sportowców-żołnierzy na przestrzeni ostatnich lat odnajdziemy między innymi Piotra Małachowskiego, Wojciecha Nowickiego, Tomasza Majewski, Natalię Bukowiecką, Aleksandrę Mirosław, Julię Szeremetę i Klaudię Zwolińską.