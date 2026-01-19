Polski mistrz olimpijski ma trzecią żonę. Oto różnica wieku między nimi

Robert Korzeniowski to jeden z najbardziej utytułowanych polskich lekkoatletów w historii. Na koncie ma m.in. cztery złota igrzysk olimpijskich, trzy mistrzostwa świata czy dwa krążki z najcenniejszego kruszcu, wywalczone na mistrzostwach Europy. Był rekordzistą świata w chodzie sportowym, w jego karierze sukces gonił sukces. Zdecydowanie bardziej burzliwe było jego życie prywatne, bo Korzeniowski był trzykrotnie żonaty. Najwięcej czasu spędził u boku Agnieszki Fiedziukiewicz, z którą pozostawał w związku małżeńskim przez 21 lat i doczekał się dwóch córek. Po rozwodzie Korzeniowski znów wstąpił w związek małżeński - tym razem jego wybranką była Magda Kłys, z którą ma syna. Ale i to uczucie nie przetrwało próby czasu. Od 2019 roku legendarny chodziarz żyje u boku Justyny Sobali.

Robert Korzeniowski i jego żona wiodą spokojne życie. Tyle lat ich dzieli

Jak para się poznała? O wszystkim opowiedzieli w rozmowie z "Vivą" w 2022 roku. - Nie będzie niespodzianką, jak powiem, że połączył nas sport - mówił Korzeniowski. - Justynka chciała przygotować się do przebiegnięcia półmaratonu i dowiedziała się, że mam swój klub RK Athletics. Zapytała, czy mogę jej podpowiedzieć, jak to zrobić - kontynuował. Były chodziarz ujawnił, że niewiele brakowało, a być może los by ich nie połączył. - Najpierw chciałem jej polecić jednego ze swoich trenerów, ale potem coś mnie podkusiło i pomyślałem, że przecież sam mogę ją przygotować. Zaimponował mi jej żar neofitki, która chce zrobić coś dużego. Z drugiej strony rozczulające było to, że właściwie nic nie wiedziała o tym, na co się porywa - dodawał.

Wiele osób zastanawia, jaka jest różnica wieku między Korzeniowskim, a jego wybranką. Niektórzy sugerują, że jest to prawie 20 lat. Jaka jest prawda? Para nie zamierzała milczeć na ten temat. - Wcale nie jest taka duża. To tylko sześć lat, choć zdarza się, że w mediach jest napisane, że 16 - wyjawiła żona Korzeniowskiego. - Justynka młodo wygląda. Aż sam się na początku przestraszyłem, że zaczyna mi się podobać kobieta, która może mieć, o Boże, trzydzieści kilka lat - śmiał się legendarny chodziarz. Zgodnie z deklaracjami pary, Korzeniowski ma 57 lat, a jego wybranka 51. Wiodą spokojne życie.

Legendarny chodziarz zaangażował się w ważny projekt

W 2004 roku Korzeniowski pożegnał się z karierą sportowca, ale ze sportu nie zrezygnował. W latach 2005-09 był szefem redakcji TVP Sport, a niedawno został doradcą ministra sportu i turystyki ds. "Strategii Rozwoju Sportu - IO Warszawa 2040". "Czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie miesięcznie inkasuje 11 640 złotych brutto" - pisał Szymon Szczepanik ze Sport.pl.