Tak w Portugalii potraktowali polską wicemistrzynię Europy. "Wybił szybę"

Szczyt formy Jóźwik przypadł na igrzyska olimpijskie w Rio de Janeiro, kiedy zajęła 5. miejsce w wyścigu na 800 metrów. Poza tym sięgnęła po brąz mistrzostw Europy (2014) oraz srebrne krążki halowych mistrzostw Europy (2015 i 2021), na tym samym dystansie. W końcówce kariery miała spore problemy z kontuzjami, co w 2023 roku popchnęło jej do trudnej decyzji. Polska lekkoatletka ogłosiła wówczas zakończenie profesjonalnej kariery.

Joanna Jóźwik miała przykrą sytuację na wakacjach

W ostatnich trzech latach Polka zajmowała się promowaniem aktywności fizycznej, prowadzeniem swojej fundacji czy działalnością dziennikarską, w ramach współpracy z portalem "bieganie.pl". Niedawno również sporo podróżowała. Jak zdradziła na Instagramie: podczas pobytu w Azorach miała sytuację, której nie będzie wspominać miło.

Oto co przekazała fanom lekkoatletka:

"Od 1 stycznia miałam detoks od telefonu. Nie, że chciałam. Po prostu ktoś wybił nam szybę w samochodzie i wziął sobie mój telefon… Na kolejnych zdjęciach zobaczysz, jaki kamień złodziej dał radę unieść! Gdzie to się stało? A wiec z Madery polecieliśmy na tygodniową eksplorację Azorów i niestety tak rozpoczął się nasz pobyt.

Cały ten incydent nie wpłynął negatywnie na nasz wyjazd. Otrzymaliśmy ogromne wsparcie od lokalnych mieszkańców, szybką reakcję policji i wyrozumiałość ze strony wypożyczalni. Fajnie, bo dzięki temu spędziliśmy wspaniale kolejne dni eksplorując wyspę. Nauczka na przyszłość? Nie ważne, że nikogo nie ma wokół i miejsce wydaje się opuszczone. Nie zostawiaj w samochodzie w widocznym miejscu żadnych drogocennych rzeczy".

Jóźwik do dzisiaj jest halową rekordzistką Polski na 800 metrów. Jej wynik wynosi 1:59,29 i został ustanowiony w 2017 roku w Toruniu.