Pożar strawił interes Usaina Bolta. "Płomienie buchały przez dach"

- Zazwyczaj budzę się akurat w porze, kiedy muszę odprowadzić dzieci do szkoły. A potem to już zależy od tego, co mam do zrobienia. Jeśli nie mam nic do roboty, po prostu odpoczywam. Czasami ćwiczę, jeśli mam dobry humor. Albo po prostu oglądam jakiś film lub serial - mówił Usain Bolt o życiu na sportowej emeryturze. Multimedalista najważniejszych imprez ma też wiele biznesów i przedsięwzięć, a jedno z nich przysporzyło mu problemów.

REKLAMA

Zobacz wideo Pia Skrzyszowska podsumowała sezon lekkoatletyczny. Opowiedziała o celach na przyszłość Wybierz serwis

Usain Bolt liczy straty. W jego restauracji wybuchł pożar

W sobotę 22 listopada ok. godziny 1:00 zapaliła się należąca do Bolta restauracja Tracks and Records w mieście Montego Bay. "Pracownicy kuchni odkryli pożar około godziny 1:45 podczas nocnego przygotowywania posiłków w lokalu na Hip Strip. Zanim na miejsce dotarli strażacy z Jamaica Fire Brigade, płomienie buchały już przez dach jednego z najbardziej rozpoznawalnych lokali gastronomicznych w okolicy" - relacjonował serwis rollingout.com.

Strażakom udało się dosyć szybko opanować trudną sytuację. Żadnej osobie nie stała się krzywda, za to znaczące straty poniósł lokal: "Najbardziej zniszczone są górne piętra. Jadalnia, bar, toalety i pomieszczenia biurowe zostały poważnie uszkodzone, choć pełny koszt będzie znany dopiero po zakończeniu inwentaryzacji przez właścicieli nieruchomości. Według obserwacji śledczych zniszczenia wydają się znaczne". Skalę zniszczeń widać na nagraniu opublikowanym przez Jamaica Gleaner w mediach społecznościowych.

Usain Bolt ma kłopot. Dopiero co sam pomagał innym poszkodowanym

Na razie nie wiadomo, co spowodowało pożar w lokalu należącym do Bolta, choć są pewne przypuszczenia. "Spekulacje koncentrują się na instalacji elektrycznej budynku. Od czasu, gdy huragan Melissa przerwał główne zasilanie, Tracks and Records działało na zasilaniu generatorowym. Niektórzy uważają, że pożar wybuchł po przywróceniu zasilania w budynku, choć śledczy nie potwierdzili tej teorii" - wyjaśniono. Zresztą knajpa przygotowywała posiłki dla ludzi poszkodowanych przez wspomniany huragan.

Zobacz też: Anita Włodarczyk sprzedaje swój luksusowy samochód. Oto powód

Usain Bolt to jedna z największych, o ile nie największa postać jamajskiego sportu. W dorobku ma osiem złotych medali igrzysk olimpijskich i 14 krążków mistrzostw świata (11 złotych, dwa srebrne i jeden brązowy). Choć sukcesy okupił problemami zdrowotnymi, będące pokłosiem zerwania ścięgna Achillesa.

- Ostatnio, wchodząc po schodach, brakuje mi tchu. Dzisiaj ćwiczę głównie na siłowni. Nie jestem fanem biegania, ale myślę, że po dłuższej przerwie będę musiał zacząć biegać. Prawdopodobnie będę musiał przebiec kilka okrążeń toru, żeby na nowo nauczyć się prawidłowo oddychać - wspominał.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU