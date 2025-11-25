Czy któraś z najbliższych edycji letnich igrzysk olimpijskich może zostać zorganizowana w Polsce? Rafał Trzaskowski mówi wprost, że Warszawa będzie się starać o organizację igrzysk w 2040 r. "Warszawa będzie gotowa, aby stać się ich areną. To może być zwieńczenie 100 lat niesamowitej historii. Zaprosimy świat do Warszawy nie tylko po to, by oglądał sport. Zaprosimy go, by zobaczył CUD. By zobaczył miasto, które powstało z martwych. Igrzyska olimpijskie to cywilizacyjny projekt" - pisał prezydent Warszawy na portalu X.

REKLAMA

Zobacz wideo Pia Skrzyszowska podsumowała sezon lekkoatletyczny. Opowiedziała o celach na przyszłość

Anita Włodarczyk mówi o infrastrukturze Warszawy. "Jest to przykre do dzisiaj"

Czy Warszawa jest gotowa na organizację igrzysk olimpijskich? Anita Włodarczyk odniosła się do kwestii infrastruktury w kontekście zawodów lekkoatletycznych w programie "Dwa Fotele" w Meczykach.

- Jeśli Warszawa tego nie wykorzystała, to zrobiły to inne miasta. Jest to przykre do dzisiaj, że jako stolica nie mamy prawdziwego obiektu. Wiem, że są plany, ale… nie ma stadionu. Stadion Śląski w Chorzowie bardzo mi przypomina stadion z Berlina. Pamiętam otwarcie, pierwsze mityngi, dużo wspólnego. Uwielbiałam startować w Berlinie. Atmosfera, 56 tys. kibiców… To było 15 lat temu, a do dziś robi wrażenie - powiedziała.

Włodarczyk spędza część roku w Katarze i stwierdziła, że nie wyobraża sobie, by wyprowadzić się na stałe z Polski. - Nie sądzę, żebym mogła się na stałe wyprowadzić. Polska to Polska. Rawicz: moje rodzinne miasto. W Warszawie mieszkam od 13 lat, choć rzadko tu jestem - podsumowała młociarka.

Dlatego Włodarczyk nie startuje w Memoriale Kamili Skolimowskiej

Warto dodać, że na początku Memoriał Kamili Skolimowskiej odbywał się w Warszawie (w latach 2009-2017, na stadionie Skry Warszawa, stadionie Orła i Stadionie Narodowym), a dopiero później przeniósł się do Chorzowa. Od kilku lat Włodarczyk nie bierze udziału w tej imprezie ze względu na konflikt z Robertem Skolimowskim, ojcem Kamili.

Zobacz też: 23-latka dostała mandaty na 72 tysiące złotych. Diagnoza zmieniła wszystko

"Szanowna pani, skoro ma pani nas głęboko w d***e, to bardzo proszę, by mistrzyni i rekordzistka świata więcej nie wypowiadała się na temat Kamili, skoro sprawy prywatne są ważniejsze od dobrego imienia Kamy. Myślę, że Kama by tego nie chciała, a mówienie, że jest pani przykro z tego powodu, to jedna wielka obłuda" - pisał Skolimowski w SMS-ie do Włodarczyk.

- Wypięli się na mnie wszyscy, w tym pan Robert. Wtedy spokojnie czekałam, myślałam, że przemyśli swoje zachowanie, ale kiedy znowu przystąpił do ataku, nie mogłam już nie zareagować. Byłam ambasadorką jego fundacji i jeśli jako prezes wyrażał się tak o "twarzy" swojego projektu, doszłam do wniosku, że ze względu na brak szacunku pora zakończyć współpracę - podsumowała Anita.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU