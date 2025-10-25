Powrót na stronę główną
Zostawiła Niemcy dla Polski. "Ta decyzja utrudniła mi życie"
Lekkoatletyczne talenty reprezentacji Polski dorastają nie tylko w granicach kraju! Dobrym przykładem jest Carmen Nowicka, która w biało-czerwonych barwach startuje od zeszłego roku. Urodzona w Niemczech i posiadająca podwójne obywatelstwo siedmioboistka swoje starty dla reprezentacji Polski rozpoczęła od pobicia rekordu życiowego. Potem z powodzeniem wystartowała na mistrzostwach świata do lat 20.
Carmen Nowicka
Screenshot IG carmen.nowi

Polski siedmiobój ostatnimi czasy radzi sobie nieźle. Do światowej czołówki należy Adrianna Sułek-Schubert, dobrze spisuje się Paulina Ligarska, a za ich plecami rozwijają się młode talenty. Przyszłą gwiazdą może okazać się Carmen Nowicka, która starty rozpoczęła dla... Niemiec. 

Rodzina Nowickiej pochodzi ze Szczytna, jednak przed laty wyemigrowali na zachód. Carmen urodziła się w Darmstadt. Treningi zaczęła w wieku 9 lat. Na poziomie klubowym reprezentowała wówczas Eintracht Frankfurt. Kluczową postacią w "przejęciu" wieloboistki dla reprezentacji Polski okazał się Kamil Kobiałka, trener z Wrocławia. Dzięki jego pomocy posiadająca podwójne obywatelstwo Nowicka wystartowała na zeszłorocznych mistrzostwach Polski. - Ta decyzja utrudniła mi życie w Niemczech, bo od wtedy otrzymuję wsparcie tylko z mojego klubu - powiedziała w jednej z rolek na swoim Instagramie.

Po raz pierwszy Carmen Nowicka wystartowała na krajowych zawodach podczas wspomnianych mistrzostw Polski do lat 20. Z miejsca stała się faworytką zawodów, które zresztą wygrała bijąc rekord życiowy. Dało to też wieloboistce powołanie do reprezentacji na mistrzostwa świata w tej kategorii wiekowej. Debiut w biało-czerwonych barwach wypadł pozytywnie - Nowicka zajęła siódmą lokatę.

Na tegorocznych mistrzostwach Europy do lat 23 Nowicka zajęła 17. lokatę, jednak za dwa lata będzie miała okazję poprawić ten rezultat - wciąż będzie startować w tej kategorii. W tabelach za sezon 2025 Nowicka zajmuje piąte miejsce w Polsce. Wyprzedzają ją wyłącznie seniorki - jest najlepszą naszą zawodniczką do lat 23.

