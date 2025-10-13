Władysław Kozakiewicz to legenda polskiego sportu, jeden z najlepszych tyczkarzy w historii tego sportu. Był dwukrotnym rekordzistą świata. Kozakiewicz w 1980 roku na igrzyskach olimpijskich w Moskwie wywalczył złoty medal. W tym konkursie Polak walczył nie tylko z przeciwnikami, ale kibicami, którzy głośno na niego gwizdali i obrażali. W 1985 r. wyjechał do Niemiec. To wtedy pokazał im w odpowiedzi - bez niepotrzebnego owijania w bawełnę - "wała". Od tamtej chwili mówi się o "geście Kozakiewicza".

Tyle emerytury dostaje Władysław Kozakiewicz

71-letni Władysław Kozakiewicz dzięki złotemu medalowi na IO w Moskwie dostaje aż dwie emerytury. Za sukces olimpijski otrzymuje co miesiąc przelew w wysokości 4967,95 zł. Nie każdy sportowiec może otrzymywać emeryturę olimpijską. Trzeba mieć ukończone 40 lat, nie uprawiać czynnie już sportu i nie mieć żadnych wpadek dopingowych.

"Aby otrzymać świadczenie, osoba zainteresowana musi złożyć wniosek o jego przyznanie. Sportowiec nie otrzyma świadczenia, jeśli nie złoży odpowiedniego wniosku" - poinformowało ministerstwo sportu dla "WP SportoweFakty".

Cztery lata temu emerytura olimpijska wynosiła tylko 2844,74 zł netto. Od stycznia tego roku kwota wzrosła do 4967,95 zł.

- Na pewno zawsze wszyscy będą mnie kojarzyć z tym, co zrobiłem na igrzyskach w Moskwie. Złoty medal, rekord świata i ten gest ciągną się za mną przez lata. I dobrze. Ale niedobrze, że ludziom się na mój temat coś dziwnego wydaje. Wyobrażają sobie, że miałem łatwe życie, że w naszej trudnej, socjalistycznej rzeczywistości funkcjonowałem inaczej niż wszyscy - mówił Kozakiewicz w 2013 roku w długiej rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem, dziennikarzem Sport.pl.