Jej słowa wstrząsnęły całym krajem. "Kazał mi ściągnąć stanik i..."

Był rok 2015 w szwedzkiej Eskilstunie, gdy Hanna Maudens została juniorską wicemistrzynią Europy w siedmioboju. Miała wówczas zaledwie 18 lat. Rok później na tej samej imprezie, tyle że w Bydgoszczy, wywalczyła brąz. Belgowie mieli pełne prawo mieć nadzieję, iż trafiła im się zawodniczka, która w przyszłości da im niejeden seniorski medal. Jak nie w skali światowej, to chociaż w europejskiej. Tak się jednak nie stało.

Maudens była nękana i zmuszana do startów ze złamaniami

Maudens po dziś dzień nie ma seniorskiego krążka. Zmagała się za to z poważnymi kłopotami. Jeszcze przed igrzyskami w Tokio w 2021 roku napisała list otwarty dla fanów, w którym wyznała m.in. że jest wypalona, nie czerpie radości ze sportu i cierpi na ataki paniki. Nigdy jednak nie ujawniła, czy wszystko to wynika z ogólnego zmęczenia sportem, czy może coś konkretnego się do niego przyczyniło. Od tamtej pory minęły cztery lata, a Maudens właśnie zdecydowała się ujawnić szokujące kulisy swoich problemów. Okazało się, że Belgijka padła ofiarą agresji i molestowania ze strony trenera.

- Był taki czas, kiedy on prawie nie pozwalał mi jeść. Musiałam codziennie informować go o mojej wadze. Wydzierał się na mnie, nazywał bezużyteczną. Jego zachowanie powoli wykształciło we mnie strach względem niego. Na mistrzostwach świata w Dosze w 2019 roku startowałam ze złamanym piszczelem, ale nie pozwolono mi zgłosić urazu do lekarza - powiedziała Maudens.

Trener molestował zawodniczkę. Federacja postanowiła... zniszczyć jej karierę

- Podczas jednego z obozów przygotowawczych w RPA poszłam z nim do fizjoterapeuty. Akurat był nieobecny, więc trener postanowił sam zająć się zabiegiem. Kazał mi zdjąć stanik, nie wiem po co, i się położyć. Usiadł wtedy na mnie i zaczął masować mi plecy. Po wszystkim powoli zaczęłam sobie radzić z traumą poprzez terapię. Niemniej spędziłam siedem miesięcy w szpitalu. Poza przyjaciółmi i rodziną nikt o tym nie wiedział - ujawniła Belgijka.

A co na to wszystko Belgijska Federacja Lekkoatletyczna? Otóż... nic. Maudens twierdzi, że woleli zamieść sprawę pod dywan. Za najlepszy na to sposób uznali zniszczenie kariery zawodnicze. - Federacja chciała mnie uciszyć, bo nie chcieli pozwolić na uszczerbek wizerunkowy. Nie wolno mi już było trenować pod okiem trenerów z federacji, więc wyjeżdżałam na treningi do Niemiec oraz Szwecji - opowiedziała Maudens.

Maudens nie odpuści

Dzięki temu nadal ma szanse na udział w igrzyskach w Los Angeles 2028. Jednak z Belgami oraz byłym trenerem jeszcze nie skończyła. - Nie pozwolę, by to znowu się stało. Zamierzam podjąć kroki prawne przeciwko federacji oraz trenerowi. Mam wsparcie Olava Spahla, dyrektora Belgijskiego Komitetu Olimpijskiego - zapowiedziała wieloboistka.