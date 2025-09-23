Żodzik urodziła się w Baranowiczach w rodzinie polskiego pochodzenia i jeszcze do niedawna była reprezentantką Białorusi. Lekkoatletka przeprowadziła się do Polski w 2022 roku. W 2024 otrzymała polskie obywatelstwo, co dało jej możliwość reprezentowania Biało-Czerwonych barw na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

Zobacz wideo Maria Żodzik wicemistrzynią świata w skoku wzwyż! "Marzyłam o tym medalu"

Te słowa Żodzik niosą się po Białorusi. "Nie chcę wracać"

Na igrzyskach jej nie poszło, ale na lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Tokio została bohaterką reprezentacji Polski - Żodzik zdobyła srebrny medal w skoku wzwyż. To jedyny krążek, który Biało-Czerwoni przywieźli z tej imprezy. Ten sukces lekkoatletki dostrzegły białoruskie media, które wciąż śledzą jej karierę. Teraz o Żodzik znów zrobiło się głośno. Wszystko przez to, że w rozmowie z Interią lekkoatletka przyznała, że nie chce wracać do kraju, w którym się urodziła.

- Nie chcę wracać na Białoruś. Już zadomowiłam się w Polsce. Tam jeszcze jakiś czas temu była nadzieja, by coś się zmieniło, ale teraz wydaje mi się, że już nie ma szans na to - powiedziała Żodzik. - Chciałabym tam kiedyś pojechać do rodziców. Nie sądzę jednak, żebym chciała tam mieszkać. Teraz widzę siebie już tylko w Polsce. Tu chcę planować swoje życie. Myślałam, że będzie mi trudniej, kiedy opuszczę ojczyznę. Wszystko jednak wyszło bardzo naturalnie, a w Polsce czuję się jak w domu. Dlatego nie mam potrzeby wracać na Białoruś - dodała.

O tych słowach Żodzik piszą m.in. opozycyjne portale zerkalo.io (następca TUT.by, największego niezależnego medium na Białorusi, które zostało zamknięte przez władze w 2021 roku), pozirk.online i nashaniva.com.

Wszystkie przypominają przy okazji, że Żodzik popierała białoruskie protesty w 2020 roku i potępiła inwazję Rosji na Ukrainę. O słowach lekkoatletki i jej sukcesie sportowym milczą media kontrolowane przez białoruski rząd.