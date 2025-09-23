Maria Żodzik uciekła z Białorusi do Polski tuż po tym jak Rosja zaatakowała Ukrainę. Jest jedną z wielu lekkoatletek, która zdecydowała się na taki ruch. W 2024 roku otrzymała polskie obywatelstwo, reprezentowała nasz kraj na zeszłorocznych igrzyskach olimpijskich.

Tyle pieniędzy dostała Żodzik za medal na mistrzostwach świata "Moja największa wypłata"

Na odbywających się we wrześniu lekkoatletycznych mistrzostwach świata Żodzik uratowała honor reprezentacji Polski - i zdobyła jedyny medal Biało-Czerwonych na tej imprezie. Gdyby nie ona, to Polacy wróciliby z mistrzostw świata bez medalu po raz pierwszy od 1987 roku. Lekkoatletka pobiła życiowy rekord w skoku wzwyż i z wynikiem 2,00m udało jej się zająć drugie miejsce.

W rozmowie z Interią, Żodzik przyznała, że sukces na mistrzostwach świata przełożył się tez na wysoką nagrodę. - To moja największa wypłata w karierze - powiedziała. - Mam nadzieję, że teraz częściej będę zapraszana na Diamentową Ligę. Bardzo lubię te zawody - dodała.

Żodzik za zdobycie srebrnego medalu otrzymała 35 000 dolarów nagrody.

- Jestem wdzięczna moim trenerom, że razem to zrobiliśmy. Jeszcze rok temu nie mogłam marzyć o tym, że zdobędę srebro. Był to taki nieudany rok z igrzyskami. Nic nie wychodziło, a tutaj ten medal. Dziękuję trenerze - mówiła Żodzik tuż po tym, jak zdobyła medal.

Reprezentantka Polski na pewno będzie liczyć na poprawienie tego wyniku na najważniejszej imprezie w sporcie - igrzyskach olimpijskich. Kolejne odbędą się w 2028 roku w Los Angeles.