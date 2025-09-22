To była przepiękna historia. W niedzielę Maria Żodzik w jednej z ostatnich polskich szans na jedyny medal na mistrzostwach świata w lekkoatletyce w Tokio spisała się znakomicie. 28-latka pochodząca z Białorusi w ostatniej, trzeciej próbie zaliczyła wysokość dwóch metrów (jej rekord życiowy) i sięgnęła po srebrny medal.

REKLAMA

Zobacz wideo

Maria Żodzik mówi o Polsce i Białorusi. To tam chce mieszkać

Maria Żodzik po zdobyciu medalu była nieco oszołomiona. Nie mogła uwierzyć w swój wielki sukces, jaki osiągnęła w Tokio.

- Wciąż nie mogę otrząsnąć się z tego, co się stało. Czuję się, jakbym była na zawodach krajowych, a nie na mistrzostwach świata. Potrzebuję więcej czasu, by naprawdę się tym cieszyć. Zdobyłam największą nagrodę pieniężną w karierze. Mam nadzieje, że teraz będę częściej zapraszana do Diamentowej Ligi, bo lubię te zawody - przyznała Żodzik.

Żodzik dodała też, że nie planuje już mieszkać w swojej rodzinnej Białorusi i chce planować swoje życie w Polsce.

- Mam krewnych w Polsce, a moja babcia nadal utrzymywała z nimi kontakt, ale to było ponad 10 lat temu. Próbowałam odnaleźć tę rodzinę, ale nie udało mi się. Chciałbym kiedyś odwiedzić rodziców na Białorusi, ale nie sądzę, bym chciała tam mieszkać. Na razie widzę siebie tylko w Polsce. Chcę tu budować i planować swoje życie - dodała Żodzik.

Zdradziła też, że myślała, że zdecydowanie trudniej będzie jej opuścić Białoruś.

- Myślałam, że opuszczenie ojczyzny będzie dla mnie trudniejsze. To była przecież trudna sytuacja i decyzja. Ale wszystko potoczyło się bardzo naturalnie i czuję się w Polsce jak w domu. Dlatego nie mam potrzeby wracać na Białoruś. Nie chcę tam wracać, bo zadomowiłam się w Polsce i mam tu wspaniałych przyjaciół. Wszystko, co udało mi się w życiu osiągnąć, udało się właśnie w Polsce. Kiedyś była nadzieja, że w moim kraju coś się zmieni, ale teraz czuje, że nie ma na to szans - przyznała.

Zobacz także: Żodzik zdobyła medal dla Polski. Jest reakcja Białorusi

Żodzik polskie obywatelstwo otrzymała rok temu. Wtedy też bez powodzenia wystartowała w igrzyskach olimpijskich w Paryżu.