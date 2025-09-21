Maria Żodzik jest jedyną polską medalistką mistrzostw świata. 28-latka zajęła drugie miejsce w skoku wzwyż. "Białorusinka, startująca w naszych barwach, zaliczyła wysokość dwóch metrów, bijąc rekord życiowy. A taki wynik dał jej srebrny medal w finale skoku wzwyż. Lepsza od niej okazała się jedynie Australijka Nicola Olyslagers" - relacjonował Błażej Winter na łamach Sport.pl.

Iga Świątek zareagowała na wyczyn Marii Żodzik

Po zakończeniu rywalizacji lekkoatletka powiedziała wprost, co zaważyło. - Gdyby nie ten deszcz... Wtedy na pewno bardziej poczułabym, czego dokonałam i radość z tego skoku byłaby większa. Po prostu skoczyłam. I tyle. Gdyby nie deszcz, to myślę, że byłam gotowa na wyższe skakanie - wyznała, cytowana przez Interię.

Na ten wyczyn Marii Żodzik zareagowała Iga Świątek, która udostępniła Instastories ze zdjęciem wzruszonej lekkoatletki. "Wow, Maria Żodzik. Gratulacje!" - napisała.

Iga Świątek gratuluje Marii Żodzik Screen - instagram.com/iga.swiatek

Polska zajęła ostatecznie 27. miejsce w klasyfikacji medalowej. Biało-Czerwoni zdobyli tylko jeden srebrny medal. Przypomnijmy, że na poprzedniej imprezie sięgnęliśmy po dwa srebrne krążki. Wywalczyli je wówczas Wojciech Nowicki i Natalia Bukowiecka (Kaczmarek). Najwięcej medali zdobyli Amerykanie, którzy z Tokio wywiozą 26 krążków (16 złotych, 5 srebrnych i 5 brązowych). Na drugim miejscu uplasowała się Kenia (11 medali), a na najniższym stopniu podium stanęła Kanada (pięć medali).

Iga Świątek sięgnęła po tytuł

To był udany dzień także dla Igi Świątek, która w niedzielę sięgnęła po tytuł w Seulu. Po pierwszym secie niewielu by powiedziało, że Polce się to uda, gdyż przegrała 1:6. Jednak w kolejnych setach raszynianka odwróciła losy tego starcia i zatriumfowała 7:6 i 7:5.

- Przede wszystkim chcę pogratulować Jekaterinie za świetny tydzień i wspaniały finał. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak wygrałam, bo grałaś świetnie, a ja walczyłam o przetrwanie. Gratuluję ci i twojemu zespołowi, świetna robota. Obyśmy grały ze sobą częściej w finałach, zawsze się z tobą trudno gra - powiedziała po meczu.