Mistrzostwa świata w Tokio dobiegły końca. Rywalizacja trwała od 13 września i w tym czasie odbyło się aż 49 konkurencji. Do stolicy Japonii z nadziejami na medale udało się 62 reprezentantów Polski. Podczas poprzednich mistrzostw świata Biało-Czerwoni sięgnęli po dwa srebrne krążki. Wywalczyli je Wojciech Nowicki w rzucie młotem oraz Natalia Bukowiecka (Kaczmarek) w biegu na 400 metrów. Jak było w tym roku?

Polska nie wróci z MŚ z pustymi rękami

Niewiele zabrakło Natalii Bukowieckiej, która dwukrotnie zajęła czwarte miejsce. Najpierw w mieszanej sztafecie 4x400 metrów. Biało-Czerwonym w składzie Maksymilian Szwed, Natalia Bukowiecka, Kajetan Duszyński, Justyna Święty-Ersetic zabrakło 0,02 sekundy do podium. Następnie w indywidualnym biegu również nie znalazła się na podium, finiszując z czasem 49.27 s. Lekkoatletka sama przyznała w rozmowie z TVP Sport, że to "szczyt jej możliwości w tym roku".

- Szczerze mówiąc, zaimponowałam sama sobie. Rok olimpijski był trudny, ale ten chyba jest jeszcze trudniejszy. Jechałam tutaj z wielką niewiadomą, nie wiedziałam czego się spodziewać - mówiła.

Podczas tegorocznych mistrzostw świata w Tokio Polska sięgnęła po jeden medal i to ostatniego dnia imprezy. Srebrny krążek wywalczyła Maria Żodzik, która pobiła życiówkę w skoku wzwyż. "Białorusinka, startująca w naszych barwach, zaliczyła wysokość dwóch metrów, bijąc rekord życiowy. Lepsza od niej okazała się jedynie Australijka Nicola Olyslagers" - relacjonował Błażej Winter ze Sport.pl.

MŚ 2025 w Tokio. Klasyfikacja medalowa:

Z jednym medalem Polska znalazła się na 27. miejscu klasyfikacji generalnej. Bezapelacyjnie najlepsi pod tym względem byli Amerykanie, którzy łącznie z Tokio zabrali 26 krążków. Druga w klasyfikacji jest Kenia, która tych medali zdobyła 11. Na najniższym stopniu podium uplasowała się Kanada z pięcioma krążkami. Tak prezentuje się tabela:

1. USA - 26 medali: 16 złotych, 5 srebrnych, 5 brązowych

2. Kenia - 11: 7, 2, 2

3. Kanada - 5: 3, 1, 1

4. Holandia - 6: 2, 2, 2

5. Botswana - 3: 2, 0, 1

5. Nowa Zelandia - 3: 2, 0, 1

5. Hiszpania - 3: 2, 0, 1

8. Portugalia - 2: 2, 0, 0

8. Szwecja - 2: 2, 0, 0

10. Jamajka - 10: 1, 6, 3

27. Polska - 1: 0, 1, 0

Jeśli chodzi o indywidualne popisy, to z najlepszej strony pokazała się Melissa Jefferson-Wooden, która sięgnęła po trzy złote medale w biegach na 100 metrów, 200 metrów i w sztafecie 4x100 metrów. Trzy krążki zdobyły także Noah Lyes z USA (dwa złote i jeden brązowy) oraz Femke Bol (złoto, srebro oraz brąz).