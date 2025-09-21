Polka sprawiła najpiękniejszą sensację na koniec MŚ! Mamy medal!

Maria Żodzik polskie obywatelstwo otrzymała rok temu. Wtedy też bez powodzenia wystartowała w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Tym razem było inaczej. Podczas mistrzostw świata w Tokio sięgnęła po największy sukces w biało-czerwonych barwach i w ogóle w całej swojej karierze. W niedzielnym finale skoku wzwyż sensacyjnie zajęła drugie miejsce.
Nasza reprezentantka rozpoczęła konkurs dość nerwowo, bo na pierwszej wysokości 1.88 miała zrzutkę. Szybko się jednak poprawiła, a kolejne próby na 1.93 i 1.97 wykonała już prawidłowo. Decydująca okazała się wysokość 2 m. To właśnie z nią nie poradziły sobie aż trzy jej rywalki - Angelina Topić, Eleanor Patterson i Julia Lewczenko. Żodzik też długo nie była w stanie jej pokonać. Przy dwóch pierwszych podejściach strąciła poprzeczkę. Gdyby stało się tak również w trzecim, skończyłaby zawody na czwartym bądź piątym miejscu. Wtedy jednak wydarzyła się kompletna niespodzianka.
Żodzik w ostatniej trzeciej próbie zaliczyła tę wysokość, bijąc tym samym własny rekord życiowy. A ponieważ w konkursie pozostały tylko Australijka Nicola Olyslagers oraz Ukrainka Jarosława Mahuczich, Polka była już pewna medalu. Do rozstrzygnięcia pozostało jedynie to, z jakiego kruszcu.
Największa presja ciążyła na Mahuczich. Obrończyni tytułu po pierwszej zrzutce na wysokości 2 m, dwie kolejne próby przełożyła na 2.02. W obu przypadkach strąciła poprzeczkę, więc pozostała na trzecim miejsce ex aequo z Angeliną Topić. Z kolei dla nas oznaczało to co najmniej srebro dla Marii Żodzik. Ta wciąż jednak walczyła z Olyslagers o złoto.
Obydwie panie niestety również nie były w stanie pokonać 2 m i 2 cm i konkurs się zakończył. Niestety taki scenariusz oznaczał, że złoto trafiło do Australijki. O kolejności zadecydowały zrzutki Polki na 2.00. Olyslagers pokonała tę wysokość w pierwszej próbie. Dla Polski srebro Żodzik to jedyny medal w tej imprezie.
Wyniki konkursu skoku wzwyż na MŚ w Tokio:
