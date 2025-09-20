Katastrofa Sułek-Schubert na MŚ! To już chyba jest koniec

5,78 m - na taką odległość skoczyła Adrianna Sułek-Schubert w konkurencji skoku w dal. Był to jej najsłabszy wynik od dwóch lat. I sprawił on, że w klasyfikacji generalnej reprezentantka Polski spadła na 12. miejsce.

Tak Adriannie Sułek-Schubert poszedł rzut oszczepem. Jest źle

Polska lekkoatletka mogła jeszcze liczyć na powrót do czołowej dziesiątki, ale musiała uzyskać dobry wynik w rzucie oszczepem oraz w biegu na 800 metrów. Sobotnia sesja wieczorna na lekkoatletycznych mistrzostwach świata zaczynała się od tej pierwszej konkurencji - a z nią Adrianna Sułek-Schubert ma niezbyt dobre doświadczenia.

Już pierwszy rzut nie poszedł jej najlepiej - z wynikiem 38.27 m reprezentantka Polski spadła jeszcze niżej w klasyfikacji generalnej. W drugiej próbie było trochę lepiej - 39.32 m. Jak zwrócił uwagę profil Athletic News - to najlepszy wynik Sułek-Schubert w tej konkurencji w tym sezonie.

Życiowy rekord reprezentantki Polski wynosi 42.86 m.

Trzecią próbę Adrianna Sułek-Schubert spaliła, ale i tak rzuciła gorzej niż w drugiej próbie. To oznacza, że po sześciu konkurencjach reprezentantka Polski ma 5244 pkt, co daje jej 14. miejsce i będzie musiała osiągnąć świetny wynik w biegu na 800 metrów, żeby wywalczyć awans do czołowej dziesiątki.

Rzut oszczepem najlepiej poszedł Kate O'Connor, która wygrała tę konkurencję z wynikiem 53.06 m (919 pkt). 39.32 m Adrianny Sułek-Schubert przełożyło się na 654 punkty. Polska lekkoatletka zajęła 20. miejsce w rzucie oszczepem - najniższe ze wszystkich sklasyfikowanych zawodniczek.

Mistrzostwa świata w lekkoatletyce w Tokio, siedmiobój kobiet - klasyfikacja punktowa po sześciu konkurencjach: