Katastrofa Sułek-Schubert na MŚ! To już chyba jest koniec
Sobota na lekkoatletycznych mistrzostwach świata zaczęła się dla Adrianny Sułek-Schubert od fatalnego skoku w dal, przez który straciła szanse na zajęcie miejsca w czołówce klasyfikacji siedmioboju. Wciąż miała jednak szansę na zajęcie miejsca w pierwszej dziesiątce. Wiele zależało od kolejnej konkurencji - rzutu oszczepem. Zaczęło się fatalnie - od wyniku 38.27 m - niestety potem nie było dużo lepiej.
Adrianna Sułek-Schubert
Screenshot TVP Sport

5,78 m - na taką odległość skoczyła Adrianna Sułek-Schubert w konkurencji skoku w dal. Był to jej najsłabszy wynik od dwóch lat. I sprawił on, że w klasyfikacji generalnej reprezentantka Polski spadła na 12. miejsce.

Tak Adriannie Sułek-Schubert poszedł rzut oszczepem. Jest źle 

Polska lekkoatletka mogła jeszcze liczyć na powrót do czołowej dziesiątki, ale musiała uzyskać dobry wynik w rzucie oszczepem oraz w biegu na 800 metrów. Sobotnia sesja wieczorna na lekkoatletycznych mistrzostwach świata zaczynała się od tej pierwszej konkurencji - a z nią Adrianna Sułek-Schubert ma niezbyt dobre doświadczenia.

Już pierwszy rzut nie poszedł jej najlepiej - z wynikiem 38.27 m reprezentantka Polski spadła jeszcze niżej w klasyfikacji generalnej. W drugiej próbie było trochę lepiej - 39.32 m. Jak zwrócił uwagę profil Athletic News - to najlepszy wynik Sułek-Schubert w tej konkurencji w tym sezonie.

Życiowy rekord reprezentantki Polski wynosi 42.86 m.

Trzecią próbę Adrianna Sułek-Schubert spaliła, ale i tak rzuciła gorzej niż w drugiej próbie. To oznacza, że po sześciu konkurencjach reprezentantka Polski ma 5244 pkt, co daje jej 14. miejsce i będzie musiała osiągnąć świetny wynik w biegu na 800 metrów, żeby wywalczyć awans do czołowej dziesiątki. 

Rzut oszczepem najlepiej poszedł Kate O'Connor, która wygrała tę konkurencję z wynikiem 53.06 m (919 pkt). 39.32 m Adrianny Sułek-Schubert przełożyło się na 654 punkty. Polska lekkoatletka zajęła 20. miejsce w rzucie oszczepem - najniższe ze wszystkich sklasyfikowanych zawodniczek.

Mistrzostwa świata w lekkoatletyce w Tokio, siedmiobój kobiet - klasyfikacja punktowa po sześciu konkurencjach:

  1. Anna Hall - 5865 pkt
  2. Kate O'Connor - 5743 pkt
  3. Taliyah Brooks - 5662 pkt
  4. Katarina Johnson-Thompson - 5578 pkt
  5. Sandrina Sprengel - 5555 pkt
  6. Sofie Dokter - 5506 pkt
  7. Martha Araujo - 5489 pkt
  8. Jade O'Dowda - 5487 pkt
  9. Saga Vanninen - 5422 pkt
  10. Emma Oosterwegel - 5409 pkt
  11. Maria Vicente - 5339 pkt
  12. Michelle Atherley - 5289 pkt
  13. Batrice Juskeviciute - 5257 pkt
  14. Adrianna Sułek-Schuber - 5244 pkt
  15. Sveva Gerevini - 5186 pkt
  16. Camryn Newton-Smith 5136 pkt 
  17. Tori West - 5050 pkt
  18. Auriana Lazraq-Khlass - 5012 pkt
  19. Timara Chapman - 4790 pkt
  20. Pippi Lotta Enok - 3413 pkt

