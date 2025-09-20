Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Koszmar Sułek-Schubert na MŚ w Tokio. Tak źle nie było od dwóch lat
Adrianna Sułek-Schubert miała za sobą całkiem dobry pierwszy dzień rywalizacji na mistrzostwach świata w Tokio. Jednak zaprzepaściła szanse na miejsce w czołówce na koniec rywalizacji w siedmioboju przez słabszy wynik w piątej konkurencji. Do tego wypadła z pierwszej dziesiątki.
ATHLETICS-WORLD/
Fot. REUTERS/Kim Kyung-hoon

Adrianna Sułek-Schubert ma za sobą przyzwoity start w biegu na 100 metrów przez płotki i najlepszy występ w skoku wzwyż po urodzeniu dziecka. Pobiła rekord życiowy w pchnięciu kulą. Narzekała na swój bieg na 200 metrów, ale i tak zyskała po nim miejsce w klasyfikacji generalnej siedmioboju. Po czterech z siedmiu konkurencji była siódma.

Zobacz wideo Swoboda odpadła w półfinale mistrzostw świata w Tokio. "Nie wiem co mam powiedzieć"

Słabsza konkurencja Sułek-Schubert, utrudniła sobie sytuację

Drugi dzień rywalizacji siedmioboistek rozbito na dwie części. W sesji porannej zawodniczki brały udział tylko w skoku w dal. W wieczornej zakończą rzutem oszczepem i biegiem na 800 metrów. W kontekście wyniku Sułek-Schubert skok w dal okazał się być kluczowy. Niestety, to był słabszy występ reprezentantki Polski, spowodował on dość duże straty.

Polka nie popisała się, skacząc zaledwie 5.78 m. Taki wynik uzyskała w trzeciej próbie, poprawiając wynik z pierwszej o siedem centymetrów. Drugi skok spaliła, a prawdopodobnie on był najlepszy. Jednak nie wydaje się, żeby przekroczyła wtedy granicę sześciu metrów. A to był warunek konieczny do spełnienia, jeśli chciała walczyć o miejsca w czołówce.

To był najsłabszy wynik Sułek-Schubert w skoku w dal od dwóch lat. Uplasowała się w swojej grupie na siódmym miejscu, ale w końcowej klasyfikacji konkurencji była dopiero na 18. pozycji. Dopisała do swojego dorobku 783 punkty.

Najlepsza w skoku w dal była Tayliah Brooks, która skoczyła aż 6.79 m. Była poza zasięgiem rywalek, pobiła swój rekord życiowy. W czołowej trójce były jeszcze dwie Brytyjki - Jade O'Dowda (6.48 m - najlepszy wynik w sezonie) i Katarina Johnson-Thompson (6.42 m).

Ten jeden gorszy występ w siedmioboju sprawił, że polska lekkoatletka spadła aż o pięć pozycji w klasyfikacji generalnej, z siódmej na 12. Prowadzi Amerykanka Anna Hall, która jako pierwsza przekroczyła barierę 5000 punktów. Druga jest Brooks, a trzecia broniąca tytułu mistrzyni świata Johnson-Thompson.

Zobacz też: Oto jak Polska stała się potęgą. "Żyjemy w takich fajnych czasach"

Rywalizacja w rzucie oszczepem rozpocznie się o godzinie 12:00 czasu polskiego, a w biegu na 800 m o 14:11.

Lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Tokio, siedmiobój kobiet - klasyfikacja punktowa po pięciu konkurencjach:

  1. Anna Hall (USA) 5041 punktów
  2. Taliyah Brooks (USA) 4930 pkt.
  3. Katarina Johnson-Thompson (Wielka Brytania) 4874
  4. Kate O'Connor (Irlandia) 4824
  5. Sofie Dokter (Holandia) 4789
  6. Jade O'Dowda (Wielka Brytania) 4700
  7. Martha Araujo (Kolumbia) 4687
  8. Nafissatou Thiam (Belgia) 4664
  9. Sandrina Sprengel (Niemcy) 4663
  10. Saga Vanninen (Finlandia) 4617
  11. Michelle Atherley (USA) 4616
  12. Adrianna Sułek-Schubert 4590

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Lubisz piłkę nożną? W tym sportowym quizie musisz ją kochać. 9. pytanie miażdży wszystkich