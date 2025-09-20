Koszmar Sułek-Schubert na MŚ w Tokio. Tak źle nie było od dwóch lat

Adrianna Sułek-Schubert ma za sobą przyzwoity start w biegu na 100 metrów przez płotki i najlepszy występ w skoku wzwyż po urodzeniu dziecka. Pobiła rekord życiowy w pchnięciu kulą. Narzekała na swój bieg na 200 metrów, ale i tak zyskała po nim miejsce w klasyfikacji generalnej siedmioboju. Po czterech z siedmiu konkurencji była siódma.

Słabsza konkurencja Sułek-Schubert, utrudniła sobie sytuację

Drugi dzień rywalizacji siedmioboistek rozbito na dwie części. W sesji porannej zawodniczki brały udział tylko w skoku w dal. W wieczornej zakończą rzutem oszczepem i biegiem na 800 metrów. W kontekście wyniku Sułek-Schubert skok w dal okazał się być kluczowy. Niestety, to był słabszy występ reprezentantki Polski, spowodował on dość duże straty.

Polka nie popisała się, skacząc zaledwie 5.78 m. Taki wynik uzyskała w trzeciej próbie, poprawiając wynik z pierwszej o siedem centymetrów. Drugi skok spaliła, a prawdopodobnie on był najlepszy. Jednak nie wydaje się, żeby przekroczyła wtedy granicę sześciu metrów. A to był warunek konieczny do spełnienia, jeśli chciała walczyć o miejsca w czołówce.

To był najsłabszy wynik Sułek-Schubert w skoku w dal od dwóch lat. Uplasowała się w swojej grupie na siódmym miejscu, ale w końcowej klasyfikacji konkurencji była dopiero na 18. pozycji. Dopisała do swojego dorobku 783 punkty.

Najlepsza w skoku w dal była Tayliah Brooks, która skoczyła aż 6.79 m. Była poza zasięgiem rywalek, pobiła swój rekord życiowy. W czołowej trójce były jeszcze dwie Brytyjki - Jade O'Dowda (6.48 m - najlepszy wynik w sezonie) i Katarina Johnson-Thompson (6.42 m).

Ten jeden gorszy występ w siedmioboju sprawił, że polska lekkoatletka spadła aż o pięć pozycji w klasyfikacji generalnej, z siódmej na 12. Prowadzi Amerykanka Anna Hall, która jako pierwsza przekroczyła barierę 5000 punktów. Druga jest Brooks, a trzecia broniąca tytułu mistrzyni świata Johnson-Thompson.

Rywalizacja w rzucie oszczepem rozpocznie się o godzinie 12:00 czasu polskiego, a w biegu na 800 m o 14:11.

Lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Tokio, siedmiobój kobiet - klasyfikacja punktowa po pięciu konkurencjach: