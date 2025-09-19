Co za bieg Wielgosz. Ruszyła powoli, na koniec nie było czego zbierać

Anna Wielgosz awansowała do półfinału na 800 metrów, ustanawiając nowy rekord życiowy (1:58.63). Poziom rywalizacji na mistrzostwach świata w Tokio jest zatem naprawdę wysoki, rzadko kiedy ktoś z czołówki europejskiej czy światowej bije w eliminacjach swoją "życiówkę". Halowa mistrzyni Europy z tego roku startowała w trzecim półfinale, więc znała czasy rywalek i wiedziała, jak szybko powinna pobiec.

Rywalki były dla Wielgosz za mocne

Razem z Wielgosz startowała liderka światowych tabel, Brytyjka Keely Hodgkinson. Do tego większość zawodniczek miała lepszy wynik w tym sezonie od Polki. Przed naszą biegaczką stało zatem naprawdę trudne zadanie, bo musiałaby przebić swój rekord życiowy o dobrą sekundę.

Wielgosz zaczęła ostrożnie swój bieg, trzymała się jak najbliżej krawężnika, była z tyłu. Na czele była Hodgkinson, to ona od początku nadawała tempo. Na drugim okrążeniu przyspieszyła. Niestety, Wielgosz nie była w stanie wytrzymać, grupa prowadzących wyraźnie jej uciekła. Nasza reprezentantka nie miała możliwości, by dogonić rywalki i zaatakować. Na ostatniej prostej nieco zmniejszyła dystans, ale już było za późno.

Bieg wygrała Hodgkinson z czasem 1:57.53. Ten sam czas uzyskała Sarah Moraa z Kenii, która ustanowiła nowy rekord życiowy. Decydował fotofinisz, według którego Kenijka przegrała z Brytyjką o trzy tysięczne sekundy. Tylko te dwie zawodniczki weszły do finału z trzeciego półfinału.

Wielgosz wpadła na metę na ósmym, przedostatnim miejscu z czasem 1:59:72. Był to bieg wolniejszy o ponad sekundę niż w eliminacjach. Ten bieg miał inaczej wyglądać w wykonaniu naszej reprezentantki.

Finał biegu na 800 metrów kobiet odbędzie się w niedzielę. Niestety, bez Anny Wielgosz.