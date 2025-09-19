Niesamowite, co zrobiła Bukowiecka. Cały świat o tym usłyszał

Natalia Bukowiecka w poprzednim roku zachwyciła polskich kibiców - pobiła rekord kraju w biegu na 400 metrów (48.98), została złotą medalistką mistrzostw Europy i sięgnęła po brąz igrzysk olimpijskich. W tym sezonie dotychczas prezentowała nierówną formę, a rywalki z kolei straszyły swoją wysoką dyspozycją. Kiedy jednak przyszło do mistrzostw świata, to 27-latka zaprezentowała się bardzo dobrze.

REKLAMA

Zobacz wideo Swoboda odpadła w półfinale mistrzostw świata w Tokio. "Nie wiem co mam powiedzieć"

Bukowiecka tuż za podium. Wcześniej zaimponowała kibicom

Polka awansowała do finału, a tam nie była w gronie największych faworytek do medalu. W ostatecznej rozgrywce zajęła 4. miejsce ze świetnym czasem 49.27. To był czwarty najlepszy rezultat w jej karierze. Bukowiecka była najlepszą Europejką w tym biegu. Ciekawostką jest fakt, że po raz pierwszy tak dobry czas nie zapewnił zawodniczce medalu w biegu na 400 metrów na imprezie mistrzowskiej.

Po finale nasza lekkoatletka podkreślała, że jest z siebie zadowolona. Nie ma co tutaj się dziwić. W dodatku wciąż sporo mówi się o jej zachowaniu przed biegiem półfinałowym.

Wówczas źle poczuła się 22-letnia Henriette Jaeger. Bukowiecka zaopiekowała się młodszą rywalką, co zdążyli zauważyć norwescy dziennikarze. Byli zachwyceni tym, że tak znana postać lekkoatletyki udzielała rad przeciwniczce. Jaeger później bardzo dziękowała Polce.

- Zaczęłam się trząść, a później przed startem już nic nie pamiętam. Musiałam naprawdę źle wyglądać, skoro Bukowiecka się zaniepokoiła. Wtedy podeszła do mnie i powiedziała spokojnie "oddychaj i uspokój się. To tylko bieg i wszystko jest w sumie nieważne". To bardzo mi pomogło, bo w zrozumiałam, że są to tylko kolejne zawody i zabawa - analizowała sytuację Norweżka.

Bukowiecka komentuje. "Jesteśmy po prostu ludźmi"

W rozmowie z TVP Sport Bukowiecka odniosła się do wtorkowych wydarzeń. Skromnie podkreśliła, że zawodniczki powinny sobie pomagać.

- Staram się być po prostu dobrą osobą. Jesteśmy sportowcami, rywalizujemy na bieżni, ale myślę, że oprócz tego jesteśmy po prostu ludźmi i chciałam jej pomóc. Na pewno mam też trochę większe doświadczenie, więc jeżeli mogłam to zrobić, to się bardzo po prostu cieszę - powiedziała.