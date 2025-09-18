"Zdradziła" Białoruś dla Polski. Znów jest o niej głośno

Kryscina Cimanouska od dwóch lat reprezentuje Polskę. Wcześniej biegaczka była w kadrze Białorusi, czyli kraju urodzenia, jednak podczas igrzysk olimpijskich w Tokio doszło do swoistego przewrotu. Powrót 28-latki do stolicy Japonii, na lekkoatletyczne mistrzostwa świata, okazał się pretekstem do przypomnienia jej historii.
Uczynił to białoruski serwis by.tribuna.com. "Cztery lata temu Cimanouska opuściła Tokio pod osłoną dyplomatów. W sierpniu 2021 r., podczas igrzysk olimpijskich, delegacja Łukaszenki próbowała siłą usunąć sprinterkę po tym, jak publicznie skarżyła się, że bez jej zgody została włączona do sztafety 4 × 400 metrów, która nie była jej główną drużyną. Na lotnisku Cimanowska odmówiła wejścia na pokład samolotu, poprosiła o ochronę japońskiej policji i otrzymała wizę humanitarną od ambasady polskiej" - czytamy. W związku z tamtymi wydarzeniami MKOl odebrał akredytacje dwóm osobom zamieszanym w "usunięcie" zawodniczki, a jeden z trenerów w 2024 r. został zdyskwalifikowany na pięć lat. Wiadomo też, że lekkoatletka, delikatnie mówiąc, nie jest dobrze postrzegana w byłej ojczyźnie.
"W Polsce Cimanouska rozpoczęła nowe życie i kontynuowała karierę. W sierpniu 2022 r. otrzymała obywatelstwo polskie, a rok później dostała oficjalne pozwolenie na starty w reprezentacji Polski" - dodano. I niedawno udała się na drugie MŚ z polską kadrą (pierwsze miały miejsce dwa lata temu w Budapeszcie).
28-latka aktualnie jest mistrzynią kraju w biegu na 100 m. W stolicy Japonii ma startować w sztafecie 4x100 m (poza nią w składzie są: Ewa Swoboda, Magdalena Niemczyk, Aleksandra Piotrowska, Magdalena Stefanowicz i Marlena Granaszewska). A dlaczego nie będzie rywalizować indywidualnie?
Nie spełniła kryteriów kwalifikacyjnych, ani na 100 m (11,07 s), ani na 200 m (22,57 s), nie dostała się również poprzez ranking światowy (aktualnie zajmuje tam 152. miejsce na 100 m i 112. miejsce na 200 m). Jej najlepsze czasy w tym sezonie to 11,38 s na 100 m (w finale MP) oraz 23,20 s na 200 m. "Krótko mówiąc, tegoroczne wyniki nie są imponujące" - ocenił białoruski serwis, który przyjrzał się również pozasportowej aktywności biegaczki w Japonii.
Chodzi tu o posty publikowane na Instagramie, ukazujące realia, w jakich funkcjonują sportowcy na japońskich MŚ. "'To mój drugi raz w Japonii, ale najlepszy' - napisała sportsmenka krótko po przyjeździe do Tokio. Jest tak samo aktywna w mediach społecznościowych, jak zawsze. Na szczęście polscy urzędnicy raczej nie zmuszą jej do powrotu do domu" - zwraca uwagę by.tribuna.com.
Co jeszcze pokazała Cimanouska? Otóż zdjęcia stert kapci, które muszą nosić zawodnicy ze względu na dbałość Japończyków o czystość. "Niespodzianką dla biegaczki były niskie umywalki, zaprojektowane z myślą o Japonkach, które nie są zbyt wysokie w porównaniu do Europejek" - dodano. Opublikowała również zdjęcie paczki powitalnej od organizatorów - w okolicznościowym plecaku znalazły się m.in. żel energetyczny, baton proteinowy, słodycze, napój w puszce, butelka na wodę.
Ponadto zawodniczka podróżuje po mieście i odwiedza różne miejsca, jak również testuje miejscowe specjały. Niektóre potrawy oparte na ziemniakach wywołały u niej skojarzenia z tradycyjną białoruską kuchnią.
Kryscina Cimanouska spędzi jeszcze trochę czasu w Tokio. Eliminacje sztafet 4x100 m odbędą się bowiem w sobotę 20 września, a ewentualny finał z udziałem Polek w niedzielę 21 września.
