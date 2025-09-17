Polak się nie certolił. O tych słowach będzie głośno. "Takie g***o kładą"

Dziennikarz TVP Sport Michał Chmielewski poinformował, że nawierzchnia na Stadionie Olimpijskim w Tokio została wymieniona po igrzyskach w 2021 roku. Jej stan na mistrzostwach świata pozostawał jednak sporo do życzenia. Krukowski na dowód złego stanu rozbiegu wykonał jego fotografię. Widać na niej, jak tartan jest całkowicie poszarpany.
- Na rozbiegu to, co zawsze… Co ci mam powiedzieć? Takie gó**o kładą wszędzie i dopóki tego nie zmienią, to mogę próbować zmienić technikę rzutu, ale to nie jest takie proste - powiedział Krukowski, który w eliminacjach rzutu oszczepem zajął dopiero 21. miejsce z wynikiem 80,29 m. Awans do konkursu finałowego uzyskiwało dwunastu najlepszych zawodników. Wśród nich z czwartym wynikiem (85,67) znalazł się Dawid Wegner.
Polak szuka przyczyn w swoich słabszych rezultatach właśnie w tartanowej nawierzchni: - Dwadzieścia pięć lat trenujesz po to, by coś udoskonalać, robić coś lepiej. Nagle ty musisz się zmienić, bo zmieniło się podłoże, na którym rzucasz. To nie jest normalne.
- Nie jest tak, że tartan sprawia problemy tutaj, tylko robi to regularnie na wszystkich stadionach, gdzie został położony po 2021 roku, bo zmieniła się technologia jego wykonania. Nie wiem, co z tym zrobić. Dziś wymęczyłem 80 metrów. Trzeba walczyć dalej, w przyszłym roku są mistrzostwa Europy - zakończył 33-latek.
Krukowski jest rekordzistą Polski w rzucie oszczepem. Kiedy w 2021 roku uzyskał wynik 89,55 m, zaczął być brany pod uwagę jako mocny kandydat do polskiego medalu na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Tamtejsze zawody przyniosły jednak wielką zmianę w świecie królowej sportu, jaką było wykorzystanie nawierzchni od firmy Mondo. Nowy tartan przyczynił się do rekordów w biegach, ale był utrapieniem dla cięższych sportowców. Takich, jak wielu oszczepników. Próby błyskawicznie niszczyły podłoże, zaś oni mieli problemy z utrzymaniem równowagi podczas rzutów. Zawodnicy musieli pogodzić się z nagłym załamaniem rezultatów lub wypracować nowy styl oddawania prób.
- Straszny żal. Przegrałem z nawierzchnią. Na Stadionie Olimpijskim jest bardzo szybki i miękki tartan. Żaden rzut nie był wyblokowany. Przy każdym z nich czułem, jakbym nogę wkładał w masło. Z czegoś takiego nie da się daleko rzucać. Zamiast skupić się na rzutach, musiałem celować w miejsca, w których nie było dziur w rozbiegu. Tartan, po kilku rzutach, wygląda tak, jakby pocięli go żyletką - mówił dziennikarzom Krukowski, który wówczas rzucił zaledwie 74,65 m i odpadł w kwalifikacjach
