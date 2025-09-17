Sceny. Tak Bukowiecka zachowała się wobec rywalki tuż przed startem

- Wiedziałam, że jestem w dobrej formie i że muszę to pokazać. Myślałam sobie, że jestem super i że chcę się tym bawić. Wcześniej chciałam coś udowadniać, a teraz sobie biegłam - mówiła Natalia Bukowiecka po udanym starcie w półfinale mistrzostw świata w Tokio. A jeszcze przed startem Polka zrobiła coś, co odbiło się szerokim echem za granicą.

Natalia Bukowiecka pokazała klasę przed półfinałem mistrzostw świata

27-latka zareagowała bowiem na problemy jednej z rywalek. "Przed półfinałem w telewizji widać było wyraźnie zdenerwowaną Henriette Jaeger przed wyjściem na stadion w Tokio" - czytamy na portalu norweskiej stacji NRK. Co zrobiła brązowa medalistka olimpijska z Paryża?

"Wszystko w porządku? Oddychaj!'. To Polka Natalia Bukowiecka próbowała rozmawiać z Jaeger pod trybunami" - dowiadujemy się. A kłopoty Norweżki zaniepokoiły jej rodaków. - Czy była zdenerwowana, zwymiotowała, czy coś jest nie tak? Mnie też to trochę denerwuje - mówił komentator Jann Post.

- To nie jest niczym niezwykłym, że ludzie są bardzo zdenerwowani i mają mdłości przed wyścigiem, niektórzy mają problemy z wymiotami zarówno przed, jak i po zawodach - dodał Vebjorn Rodal. A już po zakończeniu rywalizacji Unn Merete Jaeger, matka oraz trenerka zawodniczki, zapewniała, że wszystko jest w porządku.

Norweżka dobiegła do mety z czasem 49,87 s, co dało jej awans do finału jako jednej z dwóch najlepszych spoza czołowych dwójek w trzech półfinałach (o złoto powalczy osiem zawodniczek). W swoim biegu przegrała z Natalią Bukowiecką (49,67 s) oraz Marileidy Paulino (49,82 s), która na finiszu mocno zwolniła i została wyprzedzona przez Polkę. Finał kobiecej rywalizacji na 400 m odbędzie się w czwartek 18 września o godz. 15:24 czasu polskiego.