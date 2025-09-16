Fajdek wyłożył kawę na ławę. Dlatego zawiódł w finale MŚ

Paweł Fajdek był jedynym reprezentantem Polski w finale rzutu młotem na mistrzostwach świata w Tokio. Jak mu poszło? "Po zaledwie dwóch minutach finału było jasne, że złoto i srebro już mają swoich właścicieli. A Fajdkowi została walka tylko o brąz. Teoretycznie została. Bo i to uciekło po kilku kolejnych minutach" - pisał Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl.
Zwycięzca Ethan Katzberg uzyskał wynik 84,70 m, drugi Merlin Hummel 82,77 m, trzeci Bence Halász 82,69 m, a czwarty Mychajło Kochan 82,02 m. Fajdek (który w tym sezonie najdalej rzucił na 79,07 m) uzyskał 77,75 m i zajął siódmą pozycję. Później skomentował przebieg zmagań w TVP Sport.
- Poziom naprawdę godny mistrzostw świata. Dziękuję chłopakom za takie show. Żałuję, że nie są to (moje najlepsze - red.) czasy, bo chętnie bym z nimi powalczył. Z takimi przygodami, jakie miałem w tym roku - nie dało się zrobić więcej - powiedział (cytat za profilem Athletic News w serwisie X).
Mimo wszystko Fajdek czuł pewien niedosyt. - Miałem nadzieję na 80 metrów, trochę jestem zły, że kończę sezon bez tej odległości. Długa przerwa przez skręconą kostkę, nie dało się trenować przez długi okres - stwierdził. - Wstydu nie ma. Byłem najstarszy w finale, jeszcze jestem w stanie rywalizować - dodał.
36-latek planuje jeszcze podjąć rywalizację. Sam twierdzi, że w finale w Tokio z różnych powodów nie miał na to szans. - Jak w przyszłym roku zdrowie dopisze, to chcę wrócić na 81 metrów i może to coś da. Dzisiaj było dużo problemów technicznych - nie tylko ze sobą, ale i organizatorzy z klatką, wstrzymywano konkurs. Nie był to mój dzień, nie będę narzekał, że na pięć rzutów cztery razy byłem wstrzymywany. Na dziś maksymalnie mógłbym być piąty - wciąż daleko od medalu. Robiłem, co mogłem - podsumował.
Dla Pawła Fajdka był to ósmy start na mistrzostwach świata. Pięciokrotnie zdobył złoty medal, dwa lata temu w Budapeszcie był czwarty, a gorzej niż w Tokio poszło mu tylko 14 lat temu w Daegu (11. miejsce z wynikiem 75,20 m).
