Dramat Rosjan, a nasze święto. "Nie wiem, co się stało"

To był chyba najbardziej niespodziewany złoty medal dla Polski w historii lekkoatletycznych mistrzostw świata. Około 15-20 lat temu mieliśmy świetne zawodniczki w skoku o tyczce. Anna Rogowska i Monika Pyrek wiele razy wskoczyły na podium największych imprez. Ale absolutnie nikt nie spodziewał się, że na MŚ w Berlinie 2009 dokonają czegoś takiego.
Jelena Isinbajewa do dziś pozostaje rekordzistką świata. Najlepszym wynikiem w dziejach jest jej 5,06 m uzyskane w sierpniu 2009 roku. W tamtym samym sierpniu 2009 roku caryca tyczki, jak ją nazywano, poniosła klęskę na MŚ w Berlinie. Bo zlekceważyła swoje polskie rywalki?
Na berlińskie MŚ Isinbajewa przyjechała jako absolutna pewniaczka do złota. Była niepokonana od lat. Wygrała kolejno igrzyska olimpijskie Ateny 2004, MŚ 2005, ME 2006, MŚ 2007 i igrzyska olimpijskie Pekin 2008. W tamtym momencie miała na koncie już 16 rekordów świata. Krótko mówiąc: była w damskim skoku o tyczce taką postacią, jaką dziś jest Armand Duplantis. A może nawet jeszcze większą. I nagle została bez medalu. Nagle rozczarowała Władimira Putina, którego była ulubienicą. A rosyjskich dziennikarzy zaszokowała do tego stopnia, że – jak podawała Polska Agencja Prasowa – zdobywczynię złotego medalu Annę Rogowską tamtejsze media pomyliły z Agnieszką Radwańską i pisząc o nowej mistrzyni tyczki, przywoływały polską tenisistkę.
Jak Rogowska i Pyrek przeskoczyły Isinbajewą? To proste: Rosjanka legitymująca się wówczas rekordem świata na poziomie 5,05 m czuła się tak pewna, że skakanie w finale zaczęła dopiero od wysokości 4,75 m. Tyle w całym konkursie uzyskała tylko Rogowska. Gdy Polka to zrobiła, to Isinbajewa ani myślała spokojnie robić swoje i po pierwszej nieudanej próbie po prostu się poprawić. Dwie pozostałe próby przeniosła wyżej – na 4,80 m. I nie dała rady. A wtedy stało się jasne, że 4,75 skoczone przez Rogowską da jej sensacyjne złoto. Oraz że 4,65 m uzyskane przez Monikę Pyrek wystarczy do srebra (dzielonego z Amerykanką Chelsea Johnson).
- Nie wiem – odpowiadała Isinbajewa pytana, jak to wszystko wytłumaczy. – Nie wiem, co się stało – płakała. – Często zaczynałam tak wysoko, a tu… Tu nie wiem, co się stało – dodawała zdruzgotana Rosjanka.
A my byliśmy w szampańskich nastrojach. - 17 sierpnia to wielki dzień polskiej królowej sportu. Takiego uczczenia 90-lecia Polskiego Związku Lekkiej Atletyki nikt z pewnością nie mógł sobie wyobrazić. Jeszcze nie wierzę w to, co się stało! – zachwycał się ówczesny prezes PZLA, Jerzy Skucha. – Jestem zszokowana – dodawała na gorąco Rogowska.
- Dla mnie to też jest ogromne zaskoczenie, że Jelena wystąpiła tak słabo. Byłam przekonana o tym, że 4,75-4,80 to jest dla niej pestka – mówiła później sensacyjna mistrzyni. A nawet przyznała, że niepowodzenie Isinbajewej ją „rozbroiło". - Jak Jelena zrzuciła tę ostatnią próbę na 4,80, to już wiedziałam, że nie ma sensu skakać wyżej. To mnie rozbroiło. Było po konkursie – tłumaczyła.
Szkoda, że dziś skok o tyczce pań nie generuje dla nas prawie żadnych emocji. Po sukcesach Rogowskiej i Pyrek nie doczekaliśmy się kolejnych zawodniczek na najwyższym poziomie. Na MŚ w Tokio w skoku o tyczce nie reprezentuje nas żadna Polka. A światowa czołówka skacze dużo niżej niż kiedyś skakała Isinbajewa. Najlepszy tegoroczny wynik to 4,91 m Amerykanki Amandy Moll. To o 15 cm niżej od rekordu świata Isinbajewej. Rosjanka ustanowiła go 28 sierpnia 2009 w Zurychu, czyli zaledwie 11 dni po tamtym niezapomnianym finale berlińskich MŚ.
Tamten rekord świata był 17. i ostatnim pobitym na stadionie (było jeszcze 13 w hali) w karierze Isinbajewej. Dziś caryca tyczki jest w Rosji uważana za zdrajczynię narodu.
Kiedyś przez lata była ulubienicą Putina, wspierała go w kampaniach wyborczych, chętnie pozowała z nim do zdjęć, pokazywała się też w rosyjskim mundurze. W ostatnich latach wobec agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę Isinbajewa wyprowadziła się z kraju na Wyspy Kanaryjskie, a z mediów społecznościowych pousuwała swoje zdjęcia z Putinem. Wydała też oświadczenie, w którym przekonywała, że jej stopień wojskowy (major) był tylko symboliczny. Jednak prawda jest taka, że Isinbajewej zdarzało się nawet odwiedzać rosyjskich żołnierzy w Syrii i opowiadać, że gdy startuje rosyjski myśliwiec, to dla niej jest to dźwięk tak miły jak kołysanka i wzbudza to w niej uczucia patriotyczne.
Finał skoku o tyczce kobiet na MŚ Tokio 2025 odbędzie się w środę 17 września od godziny 13.10 czasu polskiego. Transmisje z MŚ w TVP, relacje na żywo na Sport.pl.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!