Zostało ostatnie okrążenie, gdy Polka ruszyła z końca stawki. Rekord!

Klaudia Kazimierska pokazała się z dobrej strony w półfinale biegu na 1500 m. Co prawda jej bieg miał słabsze tempo, ale nie można było wykluczyć, że sprawi przyjemną niespodziankę. Tym bardziej że Polka dobrze czuje się w tłoku i ma mocny finisz.

Klaudia Kazimierska stanęła do walki o mistrzostwo świata. Nie wyglądało to dobrze

Większość finalistek biegała w tym roku szybciej od Kazimierskiej i to nawet o kilka sekund. Wśród nich legendarna Kenijka Fatih Kipyegon, która pobiła w tym sezonie rekord świata. Było zatem jasne, że o miejsce w czołówce będzie dość trudno. Nasza biegaczka musiała dobrze to rozegrać taktycznie i przebić swój dotychczasowy sufit.

Polka zaczęła odważnie i początkowo była na czele, lecz za moment znalazła się w środku stawki - prowadziła Kipyegon. Z czasem osuwała się w tył, a w czołówce był trzy Kenijki oraz Australijka Jessica Hull. Gdy zadzwonił dzwon ogłaszający ostatnie okrążenie, Kazimierska była 10. I wtedy znów mocniej ruszyła do przodu.

Klaudia Kazimierska przyspieszyła na ostatnich metrach. Pobiła rekord życiowy

Na wejściu w ostatnią prostą wyraźnie przewodziła Kipyegon i to ona zwyciężyła. Hull była wiceliderką, jednak na końcowym odcinku wyprzedziła ją Dorcus Ewoi. A inna reprezentantka Kenii Nelly Chepchirchir musiała obejść się smakiem, mimo że długo zajmowała miejsce dające medal.

A jak finalnie poszło Kazimierskiej? Nie walczyła ona o medale, ale za to była na czele trzeciej, kończącej bieg grupy. Jeszcze przed wejściem na ostatnią prostą była siódma. Ostatecznie tak też zakończyła wyścig - uzyskała czas 3:57,95 i ustanowiła rekord życiowy. To też drugi najlepszy wynik w historii Polski, nieodległy od rekordu należącego do Weroniki Lizakowskiej - ten wynosi 3:57,31.

Mistrzostwa świata w Tokio. Wyniki finałowego biegu na 1500 m

Fatih Kipyegon (Kenia) - 3:52,15 Dorcus Ewoi (Kenia) - 3:54,92 Jessica Hull (Australia) - 3:55,16 Nelly Chepchirchir (Kenia) - 3:55,25 Nikki Hiltz (USA) - 3:57,08 Freweyni Hailu (Etiopia) - 3:57,33 Klaudia Kazimierska (Polska) - 3:57,95 Sarah Madeleine (Francja) - 3:58.09 Marta Perez (Hiszpania) - 3:58,54 Sarah Healy (Irlandia) - 3:59,14 Gabriela Debues-Stafford (Kanada) - 3:59,65 Salome Afonso (Portugalia) - 4:00,47 Sinclaire Johnson (USA) - 4:00,92 Nele Wessel (Niemcy) - 4:10,31

Był to zatem naprawdę udany start 24-latki, która poprawiła "życiówkę" o blisko dwie sekundy (poprzednia wynosiła 3:59,66). W całej rywalizacji była też najlepszą biegaczką z Europy, co dobrze wróży przed przyszłorocznymi mistrzostwami Starego Kontynentu.