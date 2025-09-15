Życiowy sukces Skrzyszowskiej na MŚ! Ależ to był finał

W Tokio trwają mistrzostwa świata w lekkoatletyce. Polscy kibice w poniedziałkowe popołudnie mogli emocjonować się finałem z udziałem polskiej biegaczki. Mowa o Pii Skrzyszowskiej, która po świetnym biegu półfinałowym awansowała do decydujących zmagań na 100 metrów przez płotki.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski ma nowego bohatera! Kapitalny, znakomity

Skrzyszowska awansowała do finału MŚ

Skrzyszowska przyleciała do Tokio na swoje trzecie mistrzostwa świata w karierze. W dwóch poprzednich startach dochodziła do półfinałów - w 2022 roku w Eugene pobiegła 12,62, zaś rok później w Budapeszcie - 12,71. Tym razem spisała się lepiej.

W swoim półfinałowym biegu - drugim w kolejności - pobiegła 12,53 i choć nie zajęła żadnego z dwóch pierwszych miejsc, które dawały bezpośredni awans do finału, z nadziejami mogła spoglądać na rywalizacje w trzecim biegu. Jej wynik okazał się wystarczający do wejścia do finału.

W nim nie zabrakło uznanych nazwisk. Z czwartym czasem do finału weszła obrończyni tytułu Danielle Williams (12,44). Z trzema najlepszymi czasami zakwalifikowały się Nigeryjka Tobi Amusan (12,36), Amerykanka Grace Stark (12,37) i jej rodaczka Masai Russell (12,42).

Wielki wynik Skrzyszowskiej w Tokio

W finale Skrzyszowska nic nie musiała. Nie była w gronie faworytek. Wystartowała kapitalnie i początkowo dotrzymywała tempa czołowym zawodniczkom. Ostatecznie ukończyła zmagania na 5. pozycji. To bardzo dobry wynik i jedno z największych osiągnięć w jej życiu. Nasza lekkoatletka uzyskała rezultat 12.49 s.



Zwyciężyła Ditaji Kambundji z czasem 12.24. Podium uzupełniły rekordzistka świata - Tobi Amusan (12.29 s), później byłą Grace Stark (12.34 s). Skrzyszowską wyprzedziła jeszcze złota medalistka olimpijska Masai Russell (12.44)