Skrzyszowska pokazała, na co ją stać! Kapitalny bieg w MŚ

13 września w Tokio rozpoczęły się mistrzostwa świata w lekkoatletyce. Polscy kibice z pewnością marzą o tym, by na tej imprezie doszło do powtórki z igrzysk olimpijskich 2024. Wówczas polscy lekkoatleci przywieźli z Paryża brąz Natalii Kaczmarek na 400 metrów. Czy z Tokio przywiozą jakiś krążek?

Skrzyszowska biegła po finał. Czekała na wynik trzeciego półfinału

W poniedziałkowe popołudnie odbyły się biegi półfinałowe na 100 metrów przez płotki. Uwaga polskich kibiców skoncentrowała się na Pii Skrzyszowskiej, która wzięła udział w drugim biegu półfinałowym.

Skrzyszowska po raz trzeci w karierze poleciała na mistrzostwach świata. W 2022 roku w Eugene na 100 metrów przez płotki zakończyła swój udział na etapie półfinału. Pobiegła 12,62. Rok później - na MŚ, które odbyły się w Budapeszcie - także odpadła w półfinale. Poszło jej jeszcze słabiej. Czas Polki wyniósł 12,71.

Skrzyszowska - brązowa medalistka mistrzostw Europy - która startowała w mocno obsadzonym drugim biegu z szóstego toru, pobiegła 12,53. Do bezpośredniego awansu i pokonania Holenderki Nadine Visser, która zakończyła bieg na drugim miejscu - zabrakło niewiele. Bieg Polki wygrała Nigeryjka Tobi Amusan (12,36).

Wynik Skrzyszowskiej wystarczył jednak do tego, żeby po rozegraniu trzech półfinałowych biegów móc świętować. Polka po raz pierwszy w karierze pobiegnie w najważniejszym biegu mistrzostw świata na 100 metrów przez płotki.

Skrzyszowska awansowała jako jedna z dwóch zawodniczek z trzecich miejsc. Obok niej świętować mogła reprezentująca Bahamy Devynne Charlton.

"To duża sprawa" - komentował Sebastian Chmara na antenie TVP Sport. "To najradośniejsza wiadomość tego wieczoru" - dodawał komentator tej stacji Przemysław Babiarz.

"Śmiało możemy mówić o historycznym wydarzeniu. To pierwszy finał Polki na tym dystansie od 22 lat - wówczas piąte miejsce zajęła Aurelia Trywiańska (2003)" - komentował na portalu X Łukasz Gagaska, prowadzący profil Sporty Olimpijskie.

Finał 100 metrów przez płotki odbędzie się w poniedziałek 15 września o godz. 15:20 polskiego czasu. Mistrzostwa świata wywalczonego w Budapeszcie bronić będzie Jamajka Danielle Williams, która pobiegła wówczas 12,43.

