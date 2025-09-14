Powrót na stronę główną
Dramat Swobody na MŚ. Gorzej być nie mogło
Niestety nie udało się. Ewa Swoboda w dzisiejszym półfinale nie dała rady wywalczyć awansu do finału lekkoatletycznych mistrzostw świata w biegu na 100 metrów. Na tym etapie nie ma już słabych zawodniczek. A jak spisała się reprezentantka Polski? Swobodzie poszło gorzej niż w niedzielnych kwalifikacjach i w swoim biegu zajęła ostatnie miejsce z czasem 11.36s.
Swoboda
Screenshot TVP Sport

- Tak, stresowałam się przez uraz. Nie wiedziałam, czy dobiegnę. Nie wiedziałam, czy dam radę. Strasznie się bałam, że mnie może w czasie biegu pociągnąć, bo wiadomo, że trening a zawody, to jest różnica. Ale dobiegłam. 11.18s jak na eliminacje może być - mówiła Ewa Swoboda po sobotnich eliminacjach do półfinałów

Tak pobiegła Ewa Swoboda w półfinale. Jeszcze dziś finał

W pierwszym biegu niedzielnego półfinału najlepsza była Marie Josee Ta Lou-Smith, która z czasem 10.94s awansowała do finału. Drugie miejsce w tym biegu zajęła Shericka Jackson. Reprezentantka Jamajki dobiegła do mety w 10.97s.

W drugim biegu półfinałowym przyszedł czas na Ewę Swobodę! Konkurencja reprezentantki Polski była naprawdę mocna. 

I niestety Swobodzie nie udało się wywalczyć awansu do finału. Polska sprinterka pobiegła gorzej niż w sobotnich kwalifikacjach i linię mety przekroczyła z czasem 11.36s - jak się później okazało - najgorszym ze wszystkich zawodniczek w półfinale. Awans do finału w drugim biegu wywalczyły Julien Alfred (10.93s) i Shelly-Ann Fraser-Pryce (11.00s).

Prawdziwy popis dostaliśmy w trzecim półfinale. Melissa Jefferson-Wooden przebiegła 100 metrów w zaledwie 10.73s! Drugą finalistką z tego biegu została Tina Clayton z czasem 10.90s.

Do finału awansowały jeszcze dwie najlepsze zawodniczki z trzecich miejsc, czyli Sha'Carri Richardson (11.00s) oraz Dina Asher-Smith (11.02s).

Finał w biegu na 100 metrów odbędzie się w niedzielę 14 września o godzinie 15:13. Zachęcamy do śledzenia lekkoatletycznych mistrzostw świata na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

