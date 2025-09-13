0,02 s! Uciekła największa szansa na medal! Łzy Święty-Ersetic mówią wszystko

Cztery lata temu polska sztafeta mieszana 4x400 metrów sprawiła w Tokio sensację, zdobywając złoty medal igrzysk olimpijskich. Teraz nasi biegacze muszą się pogodzić z tym, że zabrakło dla nich miejsca na podium mistrzostw świata. Ale brawa za świetną walkę o kolejny medal zdecydowanie im się należą.

Od razu po finale w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo opinii od kibiców, że chyba lepiej byłoby, gdyby Natalia Bukowiecka pobiegła na ostatniej zmianie, a nie na drugiej. Ale tak naprawdę trudno dziwić się trenerom, że wystawili liderkę do biegu na tej zmianie, na której kluczowe było wywalczenie dobrej pozycji. Zresztą, Święty-Ersetic mnóstwo razy kończyła sztafety i na tych czwartych zmianach zawsze spisywała się świetnie. Teraz ruszyła na tę ostatnią zmianę tylko za rywalką z USA. Ale było niemal pewne, że minie ją świetna Femke Bol z Holandii. Niestety, na ostatniej prostej Święty-Ersetic nie odparła też ataku Belgijki.

- Gdyby meta była pięć metrów bliżej, a nawet dwa metry, to mielibyśmy medal – żałował komentujący w TVP Sport Marek Rudziński.

A kilka minut później przed kamerą TVP stanęli nasi biegacze i aż przykro było patrzeć, jak mocno utraconą szansę na medal przeżywa Święty-Ersetic. – Jest mi piekielnie ciężko – przyznała ze łzami w oczach.

Polska sztafeta miała najlepszy wynik na świecie

Polski mikst poleciał na MŚ do Tokio z najlepszym na świecie czasem w 2025 roku. W czerwcu w Madrycie, w Drużynowych ME, nasza sztafeta uzyskała czas 3:09,43. Gdyby teraz Polacy go powtórzyli, mieliby srebro (wygrali Amerykanie z wynikiem 3:08,80, dalej byli Holendrzy z wynikiem 3:09,96, Belgowie z rezultatem 3:10,61 i my z czasem 3:10,63). Ale tego oczywiście nie da się tak przełożyć, bo inne są warunki pogodowe, inna jest bieżnia, za dużo jest zmiennych okoliczności.

Fakty są takie, że nasza sztafeta kapitalnie powalczyła, a nie dostanie za to nagrody. I jeszcze że naprawdę trudno będzie reprezentacji Polski o medale na tych mistrzostwach. Sztafeta mieszana była jedną z naszych największych szans.