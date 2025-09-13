Tak Ewa Swoboda pobiegła obok gigantek sprintu. Jest cudownie!

W nocy z piątku na sobotę polskiego czasu rozpoczęły się lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Tokio. Jeśli chodzi o najważniejsze, dotychczasowe starty Biało-Czerwonych to w chodzie na 35 km Katarzyna Zdziebło zajęła piąte miejsce. Z kolei Konrad Bukowiecki awansował do dzisiejszego (godz. 14:10) finału w pchnięciu kulą z 12. wynikiem (20,38 m). Do finału awansowała także nasza sztafeta mieszana 4x400 metrów. Czwórka w składzie Maksymilian Szwed, Justyna Święty-Ersetic, Kajetan Duszyński i Anna Gryc zakończyła bieg z piątym czasem 3:11.15 i powalczy o medal w sobotnie popołudnie o godz. 15:20.

Ewa Swoboda z awansem do półfinału mistrzostw świata w biegu na 100 metrów

To były jednak wyniki sesji porannej, a przed południem polskiego czasu w Tokio rozpoczęła się sesja wieczorna, a w niej w kwalifikacjach w biegu na 100 metrów wystąpiła Ewa Swoboda. Nasza reprezentantka wystąpiła w drugim biegu eliminacyjnym.

Reprezentantka Polski w swoim biegu rywalizowała z m.in. Tiną Clayton i Diną Ashmer-Smith. 21-letnia Jamajka to czterokrotna złota medalistka mistrzostw świata juniorów, a Brytyjka to medalistka mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich. I tylko te dwie panie były lepsze od Ewy Swobody! Clayton miała czas 11,01 s, Ashmer-Smith 11,07 s, a Ewa Swoboda 11,18 s i awansowała do półfinału! - Jest fajnie - przyznała Swoboda w rozmowie z TVP Sport.

Półfinały i finały biegu na 100 metrów kobiet odbędą się w niedzielę 14 września. Biegi 1/2 finału zaplanowane są na 13:20 polskiego czasu, a finał na godz. 15:13.