Gwiazda lekkiej atletyki zawieszona za doping! Igrzyska olimpijskie ma z głowy

Erriyon Knighton w czerwcu 2021 roku pobił drugi nieoficjalny rekord świata należący do Usaina Bolta na dystansie 200 metrów. Wówczas 17-letni Amerykanin został nieoficjalnym rekordzistą świata w kategorii do lat 18 i 20. "Jeśli Usain Bolt ustanawiał rekordy dwudziestego drugiego wieku, to co może zrobić Erriyon Knighton? Nastolatek z Florydy właśnie bije juniorskie rekordy świata niedawnej gwiazdy. I chociaż nie jest typem aż takiego showmana, przyznaje, że widzi w sobie podobieństwo do króla sprintu z Jamajki" - pisał o nim w maju 2022 roku Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl.

Szok w amerykańskim sprincie. Erriyon Knighton zawieszony

Od kilkunastu miesięcy Knighton ma spore problemy. W marcu ubiegłego roku uzyskał on bowiem pozytywny wynik testu na obecność zakazanej substancji – trenbolon, podczas kontroli przeprowadzonej przez Amerykańską Agencję Antydopingową. Substancja ta jest znana z właściwości zwiększających masę mięśniową. Wtedy został tymczasowo zawieszony.

Teraz tuż przed rozpoczęciem mistrzostw świata w Tokio spotkał go wielki cios. Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) zadecydował o zawieszeniu sprintera aż na cztery lata! Oznacza to, że nie będzie mógł wziąć udziału w igrzyskach olimpijskich w 2028 roku.

Rok temu Knighton otrzymał zgodę na start w IO w Paryżu, bo uznano, że nie ponosi winy za pozytywny wynik testu. CAA przyjęła orzeczenie o braku winy, opierając się na wyjaśnieniu, że lekkoatleta zjadł zanieczyszczone mięso wołowe. W Paryżu w biegu na 200 metrów zajął czwarte miejsce i miał czas 19,93.

Knighton to brązowy medalista w biegu na 200 metrów z 2022 roku (Eugene) oraz srebrny medalista w biegu na 200 metrów z 2023 roku (Budapeszt).