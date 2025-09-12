Babiarz się nie certoli. Tak zareagował na kontrowersyjną decyzję TVP

Babiarz nie przeżywa najlepszego momentu w zawodowej karierze. Jego problemy w TVP rozpoczęły się od momentu transmisji ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich. Kiedy podczas jednej ze scen wybrzmiał utwór "Imagine" Johna Lennona, dziennikarz wywołał burzę, komentując go słowami:- Świat bez nieba, narodów, religii to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety.

Babiarz krótko o decyzji szefa TVP Sport. "Nie wchodzę w polemikę"

W odpowiedzi na te słowa dyrektor TVP Sport Jakub Kwiatkowski zawiesił komentatora, za którym jednak wstawiło się mnóstwo kibiców i osób ze środowiska. W efekcie szef sportu Telewizji Polskiej zmienił decyzję, ale od tamtego momentu Babiarz był u Kwiatkowskiego na cenzurowanym. Ponadto stacja zatrudniła Marka Rudzińskiego, który podobnie jak Babiarz uchodzi za specjalistę od lekkoatletyki, którą wcześniej komentował na antenach Eurosportu. To właśnie on został wyznaczony do obsługi Drużynowych Mistrzostw Europy, co zostało odebrane jako cios wobec 61-latka.

- Na pewno nie było to dla mnie łatwe, ale musiałem tę decyzję zaakceptować. Ponadto mam w życiu różne trudne sytuacje, choćby związane z walką o zdrowie żony i one są dla mnie tak bardzo istotne, że na wiele kwestii zawodowych działają znieczulająco i człowieka już nie ruszają. Nie wchodzę w polemikę, staram się skupić wyłącznie na swojej robocie - skomentował swoją absencję podczas DME Babiarz w rozmowie z WP SportoweFakty.

Czy usłyszymy Babiarza na mistrzostwach w Tokio?

- Mamy dwóch komentatorów wiodących od lekkiej atletyki. W mojej ocenie zarówno Marek, jak i Przemek Babiarz prezentują taki sam poziom. (...) Dlatego zapadła decyzja, że na te zawody zostanie wysłana tylko jedna para komentatorów: są to Marek Rudziński i Sebastian Chmara - tłumaczył tamtą decyzję Jakub Kwiatkowski w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Chociaż Drużynowe Mistrzostwa Europy bez wątpienia były ważnym wydarzeniem w lekkoatletycznym kalendarzu, to nie są jego głównym punktem. To miano należy się mistrzostwom świata w Tokio, które zostaną rozegrane w dniach 13-21 września. Podczas tych zawodów usłyszymy Przemysława Babiarza za mikrofonem, o czym w rozmowie z WP SportoweFakty zapewnił sam Kwiatkowski.

- Sebastian Chmara będzie tworzył duet z Przemysławem Babiarzem podczas mistrzostw świata w lekkoatletyce, tylko nie przez pierwsze dwa dni imprezy - powiedział szef TVP Sport.