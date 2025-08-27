Polska olimpijka wróciła z USA po 11 latach. "Mieszkam w piwnicy u rodziców"

Wielkimi krokami zbliżają się lekkoatletyczne mistrzostwa świata. Tym razem najlepsi zawodniczki i najlepsze zawodniczki udadzą się do Tokio. Impreza potrwa od 13 do 21 września. Jedną z polskich reprezentantek podczas tych zmagań będzie Alicja Konieczek, która przez wiele lat mieszkała w Stanach Zjednoczonych. W jej życiu sporo się wydarzyło. O zmianach powiedziała cytowana przez "Fakt".

Zmiany w życiu polskiej lekkoatletki. "Żyję obecnie z miesiąca na miesiąc"

- Nie muszę teraz wracać do Stanów. Jak się ma zieloną kartę, to trzeba tam mieszkać, żeby była ważna. A jak ma się obywatelstwo, to nie trzeba. Mogę mieszkać w Polsce, a pracować online w Stanach Zjednoczonych. W sumie to jeszcze nie skorzystałam z nowego paszportu, ale fajnie wygląda. Tylko zdjęcie brzydkie - mówi.

Alicja Konieczek w Stanach Zjednoczonych organizuje biegi. Jak tłumaczy cytowana przez "Fakt" - otworzyła firmę i będzie chciała zorganizować maraton w Albuquerque. - Cały biznes da się zrobić online. Mam też ludzi od konkretnych zadań - przyznaje, dodając, że na starcie zawodów ma się pojawić około dwóch tysięcy biegaczy. Dzięki otrzymaniu obywatelstwa biegaczka w końcu mogła wrócić do ojczyzny.

Dla Konieczek obecna sytuacja związana z powrotem do Polski jest okazją do przestawienia życia do góry nogami. Może liczyć na wsparcie rodziców. To właśnie u nich obecnie mieszka. Do kraju wróciła po 11 latach i jak sama przyznaje - to czas na odświeżenie wszystkich znajomości. - Do Stanów wrócę jeszcze na sześć tygodni, żeby się spakować. Na razie mieszkam w piwnicy u rodziców. Żyję obecnie z miesiąca na miesiąc - mówi.

Dodatkowymi problemami, które pojawiły się w jej życiu były kłopoty ze zdrowiem. Jak opowiedziała "Faktowi" w pewnym momencie lekarze powiedzieli, że Konieczek w ogóle nie miała odporności. Na szczęście obecnie wszystko jest już dobrze.

29-latka przygotowuje się do mistrzostw świata w Tokio i chciałaby dojść do finału. Zapowiada, że forma, w jakiej ma nadzieję się znaleźć pozwoli jej osiągnąć wynik w okolicach rekordu Polski. Konieczek to olimpijka z Tokio. Jednym z jej sukcesów jest czwarte miejsce na 3000 m z przeszkodami osiągnięte podczas mistrzostw Europy w Monachium w 2022 roku.

