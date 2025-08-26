Polska mistrzyni olimpijska kończy karierę. Zdradziła, co teraz będzie robić

Iga Baumgart-Witan sięgnęła po kilka medali imprez międzynarodowych. Te najcenniejsze wywalczyła cztery lata temu na igrzyskach olimpijskich w Tokio - złoto w sztafecie mieszanej 4x400 metrów (biegała w eliminacjach) oraz srebro w sztafecie kobiet 4x400. Już jakiś czas temu 36-latka zasugerowała, że zbliża się do końca kariery. Teraz ogłosiła ważną wiadomość.
W rozmowie z WP SportoweFakty lekkoatletka przyznała, że planuje trenować do marca - tak by pożegnać się z kibicami podczas halowych mistrzostw świata w Toruniu i Bydgoszczy. Jednak jest jeszcze inna ważna sprawa, która ma większy priorytet. Nasza mistrzyni marzy o powiększeniu rodziny.
- Wspólnie z mężem rozpoczęliśmy starania o dziecko i mam nadzieję, że niedługo nasza rodzina się powiększy - podkreśliła.
Baumgart-Witan po roku przerwy postanowiła wystartować w biegu na 400 metrów. W miniony weekend wzięła udział w mistrzostwach Polski. Nie awansowała do finału, ale traktowała ten start jako pożegnanie z rywalizacją na stadionie.
Utytułowana lekkoatletka poinformowała nie tylko o planach dotyczących powiększenia rodziny, ale również o tym, co może dziać się później. Jak podkreśliła, zmieniła swoje podejście do roli trenerki i widzi się w niej po zakończeniu kariery. Wcześniej nie chciała o tym słyszeć.
- W tym roku pojeździłam na zgrupowania z innym nastawieniem i okazało się, że dla moich młodszych kolegów z grupy treningowej dość szybko zaczęłam być kimś w rodzaju mentorki. Gdy zeszła ze mnie presja zawodowego uprawiania sportu, nagle wróciła pasja do sportu i chcę się nią dzielić z młodszymi zawodnikami - dodała.
Większość kariery Baumgart-Witan była prowadzona przez swoją mamę. Z bliska mogła obserwować jej pracę i wiele wskazuje na to, że zdobyte doświadczenie już procentuje, a może być jeszcze bardziej przydatne za kilka lat.
Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!