Katastrofa awionetki w Wielkopolsce. Nie żyje 20-letni polski talent

Do tragicznego zdarzenia doszło ok. godziny 11:00. Awionetka przelatująca nad Krzyckiem Wielkim w pewnym momencie zaczęła niekontrolowanie spadać w dół. Widzimy to na nagraniu świadka zdarzenia, które opublikował portal leszno24.pl. Pilot nie był w stanie uratować sytuacji i mały samolot rozbił się o ziemię na jednej z prywatnych posesji, należącej do lokalnego mieszkańca.

Katastrofa w Wielkopolsce. Trener potwierdza śmierć utalentowanego lekkoatlety

Na miejscu szybko pojawiła się straż pożarna, która z doszczętnie rozbitego wraku wyciągnęła dwa zwęglone ciała. Konto "Athletics News" na portalu X podało informację, że jedną z ofiar jest utalentowany polski młociarz Jakub Pracharczyk. Niestety doniesienia te szybko okazały się prawdziwe. W rozmowie z portalem WP SportoweFakty śmierć swojego podopiecznego potwierdził trener Mikołaj Rosa z klubu OKS Skra Warszawa. Jeszcze raptem dwa dni temu (w sobotę 23 sierpnia) brał on udział w mistrzostwach Polski.

Pracharczyk był jednym z największych talentów w swojej dyscyplinie. To wielokrotny medalista mistrzostw Polski U20 oraz U18, a w tym roku zdobył tytuł wicemistrza kraju młodzieżowców. Na wspomnianych mistrzostwach Polski seniorów w Bydgoszczy nie poszło mu akurat dobrze, bo nie zaliczył żadnej w trzech wykonanych prób. Pochodził z bardzo sportowej rodziny, bo jego rodzeństwo, brat Jan i siostra Maria, także rzucali młotem i zdobywali medale mistrzostw Polski.

Awionetka nagle runęła w dół. Trwają ustalenia, dlaczego to się wydarzyło

Na ten moment nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Wedle doniesień leszno24.pl na miejscu już pracują grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora oraz przedstawiciele komisji ds. badania wypadków lotniczych. Rozbita awionetka była nowym, szkoleniowym modelem Tecnam P2008JC. Wystartowała prawdopodobnie z Poznania.