Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Katastrofa awionetki w Wielkopolsce. Nie żyje 20-letni polski talent
Absolutnie tragiczne wieści napłynęły w poniedziałkowe popołudnie z Krzycka Wielkiego. W niewielkiej miejscowości w Wielkopolsce doszło do strasznego wypadku awionetki, która rozbiła się na jednej z lokalnych posesji. Jak się później okazało, jedną z ofiar tej katastrofy był zaledwie 20-letni Jakub Pracharczyk, jeden z najbardziej utalentowanych zawodników w rzucie młotem w Polsce, który jeszcze w sobotę brał udział w mistrzostwach Polski.
Katastrofa w Krzycku
fot. Screen: https://www.facebook.com/leszno24?ref=embed_video fot. Screen: OKS Skra Warszawa/Instagram https://www.instagram.com/skrawarszawa/?hl=sk

Do tragicznego zdarzenia doszło ok. godziny 11:00. Awionetka przelatująca nad Krzyckiem Wielkim w pewnym momencie zaczęła niekontrolowanie spadać w dół. Widzimy to na nagraniu świadka zdarzenia, które opublikował portal leszno24.pl. Pilot nie był w stanie uratować sytuacji i mały samolot rozbił się o ziemię na jednej z prywatnych posesji, należącej do lokalnego mieszkańca. 

Zobacz wideo Paweł Fajdek mistrzem Polski 2025. "Jestem w stanie trenować"

Katastrofa w Wielkopolsce. Trener potwierdza śmierć utalentowanego lekkoatlety

Na miejscu szybko pojawiła się straż pożarna, która z doszczętnie rozbitego wraku wyciągnęła dwa zwęglone ciała. Konto "Athletics News" na portalu X podało informację, że jedną z ofiar jest utalentowany polski młociarz Jakub Pracharczyk. Niestety doniesienia te szybko okazały się prawdziwe. W rozmowie z portalem WP SportoweFakty śmierć swojego podopiecznego potwierdził trener Mikołaj Rosa z klubu OKS Skra Warszawa. Jeszcze raptem dwa dni temu (w sobotę 23 sierpnia) brał on udział w mistrzostwach Polski.

Pracharczyk był jednym z największych talentów w swojej dyscyplinie. To wielokrotny medalista mistrzostw Polski U20 oraz U18, a w tym roku zdobył tytuł wicemistrza kraju młodzieżowców. Na wspomnianych mistrzostwach Polski seniorów w Bydgoszczy nie poszło mu akurat dobrze, bo nie zaliczył żadnej w trzech wykonanych prób. Pochodził z bardzo sportowej rodziny, bo jego rodzeństwo, brat Jan i siostra Maria, także rzucali młotem i zdobywali medale mistrzostw Polski.

Awionetka nagle runęła w dół. Trwają ustalenia, dlaczego to się wydarzyło

Na ten moment nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Wedle doniesień leszno24.pl na miejscu już pracują grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora oraz przedstawiciele komisji ds. badania wypadków lotniczych. Rozbita awionetka była nowym, szkoleniowym modelem Tecnam P2008JC. Wystartowała prawdopodobnie z Poznania. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/23 Słynny piłkarz reprezentacji Polski, zawodnik Juventusu Turyn i AS Roma, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, to: