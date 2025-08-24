Druzgocące słowa prezesa PZLA tuż przed mistrzostwami świata

Mistrzostwa świata w lekkoatletyce rozgrywane są w systemie dwuletnim, w latach nieparzystych. Na ten rok przypada więc kolejna impreza. Od 13 do 21 września w Tokio pojawią się najlepsi lekkoatleci i najlepsze lekkoatletki z całego świata. W tym gronie znajdą się oczywiście zawodnicy i zawodniczki z Polski. Jak wyglądają szanse naszej kadry? Optymizmu nie znajduje szef Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara.
- Od właściwie roku podkreślam, że jeśli chodzi o lekkoatletykę seniorską, jesteśmy na rozdrożu. Jesteśmy w trudnym momencie. Myślę, że mistrzostwa świata w Tokio będą jednymi z najtrudniejszych mistrzostw świata dla polskiej lekkoatletyki. Myślę, że mogą być też najsłabsze. Lekkoatletyka jest sportem wymiernym, dlatego łatwo jest porównać wyniki naszych zawodników z tym, co dzieje się na świecie. I wiem, że łatwo nie będzie. Zawsze można mieć trochę szczęścia. Ale nie o to chodzi, żeby liczyć na szczęście - powiedział w rozmowie z TVP Sport.
Już w ostatnich mistrzostwach świata można było zaobserwować niepokojącą tendencję. W 2023 roku w Budapeszcie Polacy zdobyli zaledwie dwa medale i zajęli odległe 24. miejsce w klasyfikacji medalowej. Srebro młociarza Wojciecha Nowickiego i srebro biegaczki Natalii Kaczmarek (obecnie Bukowieckiej - przyp. red.) były jedynymi krążkami.
Rok wcześniej w Eugene i Portland Polacy sięgnęli po cztery medale. Nowicki - tak jak dwa lata później - zdobył srebro w rzucie młotem, a zawody wygrał Paweł Fajdek. Dwa srebra z mistrzostw przywiozła Katarzyna Zdziebło.
Warto dodać, że najlepszymi mistrzostwami świata dla Polski miały miejsce w 2009 roku. Biało-Czerwoni z Berlina przywieźli aż dziewięć medali i zajęli czwarte miejsce w klasyfikacji medalowej. Polscy kibice nie chcieliby powtórzyć 1989 roku. Wówczas, jedyny raz w historii, Polska nie przywiozła z MŚ ani jednego medalu.
