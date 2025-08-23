Deklasacja! Skrzyszowska odpaliła turbo tuż przed mistrzostwami świata

Pia Skrzyszowska zdominowała rywalizację płotkarek w półfinałach, pobiegła w czasie 12.60. To był jej najlepszy wynik w sezonie i piąty najlepszy w Europie. Była murowaną faworytką do złotego medalu mistrzostw Polski.
Wszyscy kibice liczyli na to, że Pia Skrzyszowska da popis w finale na bydgoskiej bieżni. Ale nasza najlepsza płotkarka musiała liczyć się z próbą ataku ze strony Klaudii Wojtunik i Alicji Sielskiej, tegorocznej mistrzyni Europy U23.
Skrzyszowska miała najlepszy start ze wszystkich uczestniczek finału. Początkowo kroku próbowała dotrzymać jej Wojtunik, ale od czwartego płotka Skrzyszowska wyraźnie przyspieszyła.
Mistrzyni Europy z Monachium sprzed trzech lat wpadła na metę z kolejnym znakomitym czasem. Rezultat 12.59 to jej najlepszy wynik w sezonie 2025. Pokazuje, że jej forma rośnie przed mistrzostwami świata w Tokio, co może tylko cieszyć.
O wicemistrzostwo powalczyły Wojtunik i Sielska. Młodzieżowa mistrzyni Europy miała bardzo dobrą reakcję startową, nawet lepszą od Skrzyszowskiej, ale wolniej się rozpędzała. Zdołała jednak dopaść Wojtunik i wyprzedzić ją tuż przed metą. Sielska pobiegła w czasie 12.93 sek. i zdobyła srebro. Wojtunik przypadł brąz z czasem 12.98 sek.
Natomiast u panów doszło do niespodzianki. Wszyscy spodziewali się pewnego zwycięstwa Jakuba Szymańskiego. W półfinałach pobiegł tylko o 0,1 sek. wolniej od rekordu Polski. Ale na metę finału przybiegł drugi. Prowadził przez 90 metrów, ale stracił prędkość na ostatnich dwóch płotkach. Przewrócił ostatni płotek, zaczął tracić równowagę i w ostatniej chwili nieoczekiwanie wyprzedził go Damian Czykier. Po kontuzji, miesiącach bez treningów i dobrych rezultatów to był dla niego powrót ze sportowych zaświatów. Czykier został mistrzem Polski z czasem 13.44 sek. (najlepszy wynik w sezonie). Szymański był drugi (13.52 sek.). Trzecie miejsce zajął Jędrzej Radzewicz (13.69 sek.).
