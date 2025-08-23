Fajdek pozamiatał już w pierwszej kolejce. Fantastyczny rzut mistrza

W obliczu kontuzji Wojciecha Nowickiego Paweł Fajdek nie miał żadnego poważnego konkurenta w walce o mistrzostwo Polski w rzucie młotem. Mimo to kibice liczyli na przynajmniej kilka dalekich rzutów, które wyraźnie przekroczą granicę 70 metrów. Fajdek nie zawiódł oczekiwań.
Już w pierwszej kolejce Paweł Fajdek nie pozostawił nikomu żadnych złudzeń. Nie miał zamiaru czekać czy też rozkręcać się z każdą kolejką, od razu zaczął z wysokiego "C". Rzucił aż 79.07 m, to jego najlepszy wynik w sezonie. Aż na pobliskich osiedlach było słychać jego krzyk zadowolenia z tego rzutu.
Drugą próbę wielokrotny mistrz świata spalił, w trzeciej rzucił 75.70 m. Po trzeciej kolejce Fajdek zdecydował się na zaskakujący ruch. Mianowicie postanowił odpuścić ostatnie trzy kolejki konkursu. W rozmowie z TVP Sport przyznał, że i tak planował rzucać tylko trzy razy. Ale w trakcie zawodów miał dodatkowe powody, by przedwcześnie skończyć swój udział. Wskazywał na niską temperaturę (poniżej 10 stopni Celsjusza) oraz fakt, że konkurs się przeciągał przez problemy z siatką, którą sędziowie musieli regularnie poprawiać po rzutach młodszych zawodników.
- Jest już chyba poniżej 10 stopni. Nastawiłem się na pierwszy rzut trochę mocniej. Zdecydowaliśmy z trenerem, że nie ma sensu bić się nie wiadomo o co. Dzisiaj zimno, krótko, sztywno rzucałem... Mam nadzieję, że w Tokio będzie "8" z przodu. Po raz czwarty muszę budować formę w tym roku. Światełko się jakieś pojawiło, jestem szybki, jestem żwawy. Po tej skręconej kostce nie byłem w stanie rzucać. Z tygodnia na tydzień jest lepiej na treningach - mówił Fajdek.
Utytułowany młociarz potwierdził klasę, pewnie zdobywając mistrzostwo Polski dzięki wynikowi osiągniętemu już w pierwszej kolejce. Podium uzupełnili Dominik Piłat (74.56 m, najlepszy wynik w sezonie) i Marcin Wrotyński (72.75 m). Pozostali młociarze nie przekroczyli granicy 70 metrów. Ale to była dość młoda stawka, większość zawodników urodziła się w XXI w. W konkursie brał udział też Adam Ziółkowski, syn mistrza olimpijskiego z Sydney w rzucie młotem, Szymona Ziółkowskiego. Zajął 11. miejsce (54.32 m).
Lekkoatletyczne mistrzostwa Polski w Bydgoszczy, rzut młotem mężczyzn - wyniki:
