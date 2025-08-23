Było 50 metrów do mety, gdy Bukowiecka ruszyła. Co za bieg o mistrzostwo!

Natalia Bukowiecka postanowiła w tym roku poprawić swoją szybkość na bieżni, dlatego zaczęła próbować swoich sił w biegu na 200 metrów. W eliminacyjnych biegach na mistrzostwach Polski liderka naszej kadry pokazała się z bardzo dobrej strony. Pobiegła w czasie 23.38 sek., była najszybsza ze wszystkich. Nie dziwi zatem, że była stawiana w roli faworytki przed biegiem finałowym. Tym bardziej że stać ją na bieg poniżej 23 sekund, co już zdołała pokazać we wcześniejszej części sezonu.
Finał odbywał się w okrojonym składzie. Nieco mniej niż godzinę przed startem wycofała się Kryscina Cimanouska, mistrzyni Polski na 100 metrów. Ogłosiła w social mediach, że podjęła taką decyzję z trenerami w trosce o swoje zdrowie. Niedawno miała drobną kontuzję i było ryzyko, że jej organizm nie wytrzyma dwóch finałów w ciągu dwóch dni.
Bukowiecka startowała na szóstym torze, czyli w środku. Zanotowała bardzo dobry start. Przy wyjściu na ostatnią prostą była przed nią tylko Nikola Horowska, która startowała na siódmym torze. Pozostałe rywalki nie były w stanie dotrzymać kroku tej dwójce.
Bukowiecka z każdym kolejnym pokonanym metrem była coraz szybsza. 50 metrów przed metą wyprzedziła Horowską i pomknęła po złoty medal mistrzostw Polski z czasem 23.20 sek. Przy dość trudnych warunkach (wietrznie, chłodno, momentami deszczowo) nie dało się zejść poniżej 22 sekund.
Horowska zdobyła srebro z czasem 23.37 sek. Podium uzupełniła Marlena Granaszewska (23.63).
Z kolei na tym samym dystansie u mężczyzn najszybszy był Albert Komański (20.76 sek., najlepszy wynik w sezonie).
